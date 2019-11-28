В Благовещенске ГИБДД ищет очевидцев происшествия с автобусом

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В Благовещенске ГИБДД просит откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия, которое было в областном центре еще летом. Случай произошел 21 июня около 08:08 в районе дома № 122 по улице Красноармейской.

Так, в автобусе ПАЗ 320402-05, который двигался по маршруту № 4, во время торможения упал пассажир 1958 года рождения. В результате этот человек был травмирован.

Любую информацию о происшествии просят сообщить в отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-76, 42-52-62.