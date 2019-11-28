Если вину амурского учителя в избиении школьника докажут, он будет уволен

«Жалоба по данному случаю поступила в отдел образования администрации Зейского района и незамедлительно была направлена в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, – сказала Светлана Яковлева. – Пока можно утверждать об одном нарушении – учитель покинул спортзал во время урока, что недопустимо. К слову, это и дало возможность ученикам развязать между собой драку. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание. Отделу образования нами указано усилить контроль за ситуацией и провести с участниками образовательных отношений данной школы разъяснительную работу. Если вина учителя будет доказана, он будет уволен в соответствии с законодательством. В противном случае он имеет право обратиться в суд с заявлением о клевете».

Знакомый с ситуацией источник тем временем рассказал ИА «Амур.инфо», что факт избиения педагогом школьника не находит подтверждения. Учитель действительно собирается обращаться в суд.