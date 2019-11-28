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28ноября
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сегодня, 11:03 3

Если вину амурского учителя в избиении школьника докажут, он будет уволен

Если вину амурского учителя в избиении школьника докажут, он будет уволен
Фото: pixabay.com

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева прокомментировала информацию о происшествии в школе поселка Октябрьский Зейского района. Ранее «Российская газета» писала, что одного из учителей заподозрили в избиении ученика пятого класса.

«Жалоба по данному случаю поступила в отдел образования администрации Зейского района и незамедлительно была направлена в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, – сказала Светлана Яковлева. – Пока можно утверждать об одном нарушении – учитель покинул спортзал во время урока, что недопустимо. К слову, это и дало возможность ученикам развязать между собой драку. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание. Отделу образования нами указано усилить контроль за ситуацией и провести с участниками образовательных отношений данной школы разъяснительную работу. Если вина учителя будет доказана, он будет уволен в соответствии с законодательством. В противном случае он имеет право обратиться в суд с заявлением о клевете».

Знакомый с ситуацией источник тем временем рассказал ИА «Амур.инфо», что факт избиения педагогом школьника не находит подтверждения. Учитель действительно собирается обращаться в суд.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    28 минут назад

    .опу прикрывает министр

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    "Учитель действительно собирается обращаться в суд".

    И правильно сделает. Ибо последнее время ученики довольно успешно "противостоят" учителям: свои права они четко изучили, а недалекие родители поддерживают их в этом. Рррраз - по жалобе ханжи увольняют учителя. Два - и в благовещенской школе учителя снимают с классного руководства.

    Неумные родители, вместо поддержки учительского авторитета - сами себе злобные Буратины: ищут в учителе врага и стяжателя. Чего ждать в таком случае от их детей?...

    А учителям впору в профсоюз объединяться по защите своих прав, достоинства и чести.

  • Victrix

    Victrix
    3 минуты назад

    Мы - весёлые ребята.

    Мы - ребята - октябрята!..

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