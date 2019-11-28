В Благовещенске открывается IV Международный амурский экономический форум

29 ноября в Благовещенске стартует масштабное бизнес-событие — IV Амурский экономический форум. Торжественное открытие состоится в 10:00 в Общественно-культурном центре. Участниками станут предприниматели, представители научного, политического и бизнес-сообществ из разных регионов России, а также из Китая и Японии.

Участие в мероприятии примут официальные делегации Народного правительства города Хэйхэ во главе с мэром Ма Ли и Народного правительства района Айгунь, руководители Амурской области и города Благовещенска. Также гостями форума станут представители крупных компаний, специализирующихся в туристической, деревообрабатывающей, медицинской и машиностроительной отраслях. Всего ожидается участие представителей коммерческих и производственных предприятий России и Китая.

Главной темой АмЭФ в этом году станет формирование уникальной агломерации Благовещенск – Хэйхэ. В рамках деловой программы запланирована презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионные площадки, обучающие секции с известными российскими спикерами, а также посещение инвестплощадок на китайской стороне.

Впервые в рамках Амурского экономического форума проходит конкурс «Бизнес-признание», который направлен на выявление успешных предпринимательских практик и поощрение активного участия предпринимателей в развитии бизнеса на территории Благовещенска. Победители будут объявлены в пятницу, 29 ноября.

Во время торжественного открытия бизнес-форума начнет работу первая в регионе заправка для электромобилей. Ее установят на территории Общественно-культурного центра.

Познакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальном сайте форума, сообщает пресс-служба городской администрации.