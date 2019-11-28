Покупаем праздничные аксессуары для дома с хорошей скидкой

Уже завтра практически во всех магазинах начнется ежегодная распродажа в честь «Черной пятницы». Сегодняшняя подборка – товары к Новому году, которые вы можете заказать завтра, 29 ноября. Лучшее из лучшего и по действительно низким ценам в подборке «Афиши».

Сразу оговоримся, все товары, которые представлены здесь, действительно имеют скидку, мы за ними следили длительное время. Ну а заказывать советуем прямо сейчас: в аккурат к Новому году все придет в целости и, надеемся, в сохранности.

Начнем с гирлянд.

Каждый видел такие гирлянды в американских фильмах – на всю стену, от потолка и до пола. Но в городе, признаемся, эти товары продаются по заоблачным ценам. На Али все значительно дешевле. Например, эта гирлянда 3 метра на 2,5 обойдется вам всего в 616 рублей.

Похожая гирлянда, но будет она работать не от розетки, а на USB или батарейках. Такая при размере 3 на 2 метра обойдется в Черную пятницу всего в 447 рублей.

Не хотите гирлянду в пол – есть более короткие версии всего за 410 рублей.

Хит этого Нового года – гирлянды в виде лампочек. Стильно и красиво. 4 метра лофтовых ламп хватит украсить всю комнату.

А всего за 96 рублей можно купить вот такую упрощенную версию.

Еще один стильный элемент для украшения дома – гирлянда-проволока. Дешево и без особой мороки.

Такого мы не видели в магазинах – декоративные свечи на прищепках. Цеплять можно как к елке, так и просто расставить по дому. Важно и то, что мерцание, цвет и другие настройки можно выставлять с помощью специального пульта.

Еще одна неотъемлемая часть новогоднего интерьера – наклейки на окна. Здесь 21 вид различных наклеек. Вам остается только выбрать.

Не нравятся такие наклейки – вот шикарный «разрушающий» стену Дед Мороз. Смотрится эффектно. Заказывали сами, пришло очень быстро. Отдать за него придется меньше 300 рублей.

Мы сами создаем себе новогоднее настроение. И этот коврик на вход вам в этом поможет. Тем более его цена – подарок, 250 рублей. А расцветки на любой вкус.

Здесь же можно приобрести и наволочки.

Если же здесь выбор не особо впечатлил, тут точно будет где разгуляться. 40 видов различных новогодних наволочек. Выбирай себе под интерьер, любая впишется идеально.

Украсить надо не только жилое помещение, но и туалетную комнату. Для белого друга – чехлы разных видов. 142 рубля и они ваши.

А прекрасным дополнением станет новогодняя туалетная бумага.

Еще одно нужное украшение для дома – ткань, укрывающая крестовину. Несколько расцветок и приемлемая цена.

Так что, друзья, Черная пятница – это отличный способ подготовиться к Новому году основательно. Тем более что большинство товаров представлено по смешным ценам. А мы пошли собирать себе полную корзину новогодних товаров.