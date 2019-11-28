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28ноября
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В Белогорске попробовали в борьбе со льдом бензин и бульдозер

В Белогорске попробовали в борьбе со льдом бензин и бульдозер
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске ищут эффективные методы в борьбе с гололедицей, которая покрыла город после аномального дождя. Специалисты проверили эффективность нестандартных способов ликвидации льда. В их числе горючие жидкости и бульдозер.

Апробацию легковоспламеняющихся жидкостей в действии провели на тротуаре в сквере «Молодежный». «Мы сравнили, насколько эффективно топят лед горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига огня, – рассказала руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева. – Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная пленка растаяла быстро. Образовавшуюся жидкость рабочие смели и засыпали песком. Недостатки – сильная копоть и стоимость. Спирт и жидкость для розжига никакого эффекта вообще не показали».

В районе «База 57» ликвидировать ледяной настил попытались с помощью гусеничной техники. В эксперименте задействовали бульдозер. Землеройная машина на гусеничном ходу произвела виражи на пешеходном переходе пересечения улиц Производственная – 50-летия Комсомола. Перекресток в это время был оцеплен полицейскими. При попытке вскрыть ледяное покрытие при помощи гусеничных «грунтозацепов» был поврежден ледовый слой, но с ним и асфальт.

Эксперименты в борьбе с гололедом показывают, что при действующих погодных условиях единственный метод – отсыпка городских территорий реагентами.

«Вчера и сегодня обработали некоторые улицы реагентом "Галит". Сегодня поступила партия хлористого кальция. Как действуют эти вещества при текущих температурах, скоро выясним», – цитирует руководителя предприятия по содержанию и благоустройству дорог пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    50 минут назад

    бензином выжигать конечно дорого

  • Родя

    Родя
    36 минут назад

    Мэр белогорска сказочный д.

    А где его вечная шестерка, что то не видно в комментариях

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