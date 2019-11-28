Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 1

В автоаварии в Благовещенске травмированы пятеро детей

В автоаварии в Благовещенске травмированы пятеро детей

27 ноября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали сразу несколько детей. В связи с этим ГИБДД обращается к гражданам с просьбой быть внимательными во время управления автомобилями.

Авария случилась в районе дома № 71 по улице 50-летия Октября. Водитель 1969 года рождения управлял автомобилем Toyota Corolla. Он не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины Toyota Prius, под управлением водителя 1959 года рождения. Произошло столкновение, в результате Prius отбросило на автомобиль Mazda Demio, за рулем которого был водитель 1967 года рождения.

В результате происшествия были травмированы три несовершеннолетних пассажира (2001, 2003, 2019 годов рождения) из Toyota Corolla и два несовершеннолетних пассажира 2008, 2012 годов рождения из Toyota Prius, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Начальник отдела подполковник полиции Дмитрий Глущенко обратился к водителям: «Соблюдайте безопасный скоростной режим, держите безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств и выдерживайте необходимый боковой интервал, учитывайте при этом дорожные условия, будьте предельно внимательными при управлении транспортным средством, пристально следите за дорожной обстановкой и берегите таких участников дорожного движения, как дети-пассажиры».

Фото: instagram.com/autoroad.blg

Просмотров всего: 1181

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Если вину амурского учителя в избиении школьника докажут, он будет уволен
Происшествия 2

Минобр Амурской области проверяет жалобу об избиении пятиклассника учителем
Происшествия

В Шимановске произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадал человек
Происшествия 25

В Амурской области арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с 5 погибшими (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    39 минут назад

    Какая разница какого года рождения? Может и имеет значение водительский стаж, но не возраст

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь