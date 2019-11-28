В автоаварии в Благовещенске травмированы пятеро детей

27 ноября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали сразу несколько детей. В связи с этим ГИБДД обращается к гражданам с просьбой быть внимательными во время управления автомобилями.

Авария случилась в районе дома № 71 по улице 50-летия Октября. Водитель 1969 года рождения управлял автомобилем Toyota Corolla. Он не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины Toyota Prius, под управлением водителя 1959 года рождения. Произошло столкновение, в результате Prius отбросило на автомобиль Mazda Demio, за рулем которого был водитель 1967 года рождения.

В результате происшествия были травмированы три несовершеннолетних пассажира (2001, 2003, 2019 годов рождения) из Toyota Corolla и два несовершеннолетних пассажира 2008, 2012 годов рождения из Toyota Prius, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Начальник отдела подполковник полиции Дмитрий Глущенко обратился к водителям: «Соблюдайте безопасный скоростной режим, держите безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств и выдерживайте необходимый боковой интервал, учитывайте при этом дорожные условия, будьте предельно внимательными при управлении транспортным средством, пристально следите за дорожной обстановкой и берегите таких участников дорожного движения, как дети-пассажиры».

Фото: instagram.com/autoroad.blg