Медики рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Амурском колледже

Фото: администрация г. Благовещенска

Состояние 17-летнего учащегося, который находится в Амурской областной детской больнице – удовлетворительное. Молодой человек продолжает лечение, наблюдается положительная динамика.

«Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей. Течение послеоперационного периода соответствует характеру полученной травмы», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин принес в учебное заведение оружие и начал стрельбу. В результате один студент погиб, трое получили ранения. Сам Засорин покончил с собой. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».