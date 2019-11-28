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28ноября
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Медики рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Амурском колледже

Медики рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Амурском колледже
Фото: администрация г. Благовещенска

В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших при ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В больницах сейчас продолжают лечение двое студентов 17 и 20 лет. Одного пострадавшего уже выписали из лечебного учреждения.

Состояние 17-летнего учащегося, который находится в Амурской областной детской больнице – удовлетворительное. Молодой человек продолжает лечение, наблюдается положительная динамика.

«Пациент 20 лет находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы, активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей. Течение послеоперационного периода соответствует характеру полученной травмы», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин принес в учебное заведение оружие и начал стрельбу. В результате один студент погиб, трое получили ранения. Сам Засорин покончил с собой. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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#образование #стрельба в колледже

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