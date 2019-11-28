23-летняя бизнесвумен из Благовещенска нашла 100 долларов от «Орла и Решки» (видео)

23-летняя благовещенка Анастасия – владелица кофейни – стала обладателем интересного сувенира. Из отпуска в Нижнем Новгороде она привезет домой 100 долларов от известной телевизионной передачи про путешествия «Орел и Решка».

Девушка вместе со своим молодым человеком сейчас находится в отпуске на западе страны. Как рассказала Анастасия по телефону, за несколько дней до ценной находки они были в Калининграде, где как раз должен был выйти выпуск «Орла и Решки» про этот город.

В конце каждой программы ведущие оставляют фирменную бутылку передачи со 100 долларами внутри и предлагают всем желающим ее отыскать. Но в тот раз удача благовещенцам не улыбнулась – бутылку нашли другие люди, которым помогли подсказки дальневосточников, так как в ДФО из-за разницы во времени жители смотрят все программы гораздо раньше.

По словам девушки, на сайте телеканала, на котором транслируется программа, выяснилось, что через несколько дней выйдет выпуск про Нижний Новгород, в который они собирались ехать.

«Мы приехали туда к друзьям и решили попробовать поучаствовать в этом квесте. Наши друзья из Благовещенска прислали нам координаты, потому что они увидели выпуск раньше. Всего было спрятано 5 бутылок. Первая находилась буквально в трех кварталах от нас, и мы сразу же побежали туда. Но, когда мы прибежали к этому месту, выяснилось, что мы такие хитрые не одни – таких людей очень много. Только мы подошли к этому месту, как выходит одна девушка и говорит, что бутылку нашли», – рассказала Анастасия.

На втором месте бутылки тоже не было. Третье место, куда приехали благовещенцы был берег Волги, где бутылку с деньгами разыскивали уже человек 10.

«Все ушли в одну сторону, я – в другую. Иду и думаю: "Вот было бы сейчас классно найти эту бутылку, поднять ее гордо и крикнуть: "Я нашла!" И где-то через минуту после этого и минут через 15 после того, как начали искать по этим кустам, я увидела под травой донышко какой-то бутылки. Убираю эту траву и вижу, что в бутылке что-то лежит. Она уже грязная, давно, видимо, снимали, потому что бутылка уже была такая, изжитая временем. Я достаю и вижу, что там лежат 100 долларов внутри и наклеечка "Орла и Решки". Я ее достала, подняла и закричала: "Я нашла!" Все подбежали и начали кричать: "Классно, круто!" Я трясущимися руками вскрыла эту бутылку», – поделилась эмоциями девушка.

Она призналась, что найденные 100 долларов было решено не тратить. «Мы решили эти 100 долларов оставить на память вместе с бутылкой, не тратить и не менять. Такое впечатление, такая эмоция была, что даже если бы эти 100 долларов были, к примеру, не настоящие, я бы не расстроилась. Потому что это, правда, такой интересный квест, такой соревновательный дух, когда понимаешь, что Нижний Новгород – город-миллионнник, и таких людей, как я, было много, и все-таки я смогла найти», – улыбается благовещенка.

С находкой Анастасию поздравила даже ведущая программы Мария Миногарова.