Обнаруженный амурчанами астероид останется безымянным

Астероиду, обнаруженному средствами наблюдения в начале ноября почти в 140 тысячах километров от Земли, не будут присваивать собственное имя. Об этом сообщил научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов.

Когда астрономы открывают новый астероид, ему присваивают временное обозначение. После уточнения орбиты он получает номер, по которому вносится в каталог. В некоторых случаях присваивается собственное имя.

«Нет, конечно, не будут», – сказал ТАСС Шустов в ответ на соответствующий вопрос. Специалист подчеркнул, что названия присваивают выдающимся астероидам.

По словам научного руководителя ИНАСАН, таких небесных тел очень много, они сближаются с Землей каждую неделю, но обнаружить их можно «фактически случайным образом».

Как уточнил Шустов, обнаружение астероида доказывает, что «система, которая создана для контроля космического пространства, наблюдения мусора и прочего, приносит результаты». Но пока это «совсем редкие цветочки», пояснил ученый.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщал, что оптико-электронный комплекс Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области обнаружил новый астероид 6 ноября. Его поперечный размер составляет 10-15 метров, что сопоставимо с астероидом, разрушившимся в атмосфере Земли в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.