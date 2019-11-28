Минобр Амурской области проверяет жалобу об избиении пятиклассника учителем

Министерство образования Амурской области проверяет жалобу о происшествии в школе поселка Октябрьский Зейского района. Там учитель якобы избил ученика пятого класса.

«[Один из учителей школы] 7 ноября отсутствовал на уроке, и среди учеников завязалась драка. Через некоторое время он появился, выволок моего племянника в раздевалку и испинал там. Побои были сняты в местной больнице», – цитирует «Российская газета» родственницу ученика.

В министерстве образования области изданию рассказали, что идет проверка. Усматривается нарушение в поведении учителя, покинувшего урок. За это ему вынесено дисциплинарное взыскание. Достоверной информации об избиении пока нет.

Директор школы сказал, что учитель не бил ребенка, мальчик продолжает посещать учебное заведение, и у него нет претензий к педагогу.

Глава Октябрьского сельсовета Юрий Дударев рассказал ИА «Амур.инфо», что не верит сведениям об избиении школьника учителем. «Это полная чушь, могу сразу вам сказать», – заявил он. По словам главы, педагог, о котором идет речь, – депутат, его уважают, и он работает в школе не первый год. На вопрос о том, является ли информация об избиении клеветой, Юрий Викторович дал положительный ответ.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству рассказали, что сообщение в полицию по факту происшествия поступило 9 ноября. Проверку проводит МО МВД России «Зейский».