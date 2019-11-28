Чиновников Кургана просят вырезать одинаковые снежинки: обзор прессы

Между Москвой и Белгородом пустили поезд со всеми удобствами; у американцев на МКС сломался туалет; к выпуску готовится ювелирный iPhone 11 с сантиметровым бриллиантом. газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Известия» сообщили, что по маршруту Москва – Белгород побежал фирменный поезд «Белогорье», в составе которого есть купейные вагоны, оборудованные душем, холодильником, микроволновкой, индивидуальными сейфами (для каждого пассажира купе) и прочим. То есть, по сути, это маленькая квартирка, только на колесах. О стоимости билетов в такие вагоны ничего не сказано, вероятно, издание полагает, что в наш информационный век любой желающий в мгновение клика может оказаться на сайте РЖД.

Летят утки

В «Панораме» вы прочтете о жителе Ижевска, который пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством. И когда установил, то предложил купить у него некие материалы, касающиеся военно-космической сферы и представляющие государственную тайну. Кроме того, он рассказал, что готов создать целую организацию, члены которой смогут добывать (на возмездной основе) оборонные секреты. Внимательно выслушав потенциального шпиона, сотрудник ФСБ посоветовал ему прекратить эту деятельность и обратиться к психиатру.

Полный абзац

Газета «Труд-7» посмешила сообщением о том, что власти Кургана обратились к сотрудникам муниципальных учреждений оформлять помещения к Новому году в едином стиле. Для этого чиновникам раздали схемы, как правильно вырезать снежинки. Согласно требованиям, снежинки на окнах и в коридоре должны быть чётко установленной формы. При этом о жителях города ничего не говорится, получается, каждый может украшать свое жилье как бог на душу положит, а это, на мой взгляд, уже непорядок. Вот так и в стране… Впрочем, в газете – только о Кургане.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что есть рекомендации оформить город в едином стиле. Они касаются не только муниципальных учреждений, но и предпринимателей. «На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки», — пояснили в администрации.

Напишут же такое

Я сознательно опускаю сегодня сообщения о том, что происходит «в верхах» – в конце концов, у каждого из вас дома бубнит телевизор. Но не в каждых теленовостях расскажут о том, что на американском сегменте МКС неожиданно вышел из строя туалет. Об этом в «Мире новостей». Подобный случай уже был зафиксирован год назад, но тогда космическим сантехникам удалось справиться с засором, а как будет в этом году, покажет время. Командир станции во время сеанса связи сообщил, что в ближайшее время астронавты будут пользоваться специальными памперсами. Ну, либо ходить в российский сегмент МКС.

И вот тут-то надо бы проявить принципиальность и объявить американцам санкции! Вы как считаете?

На посошок

Ну и напоследок «Московский комсомолец», рассказавший о том, что компания Caviar планирует выпустить ювелирный iPhone 11 с бриллиантом сантиметрового диаметра почти за четыре миллиона рублей. Кроме того, в модели присутствуют 30 бриллиантов небольшого размера и цельнозолотой герб России из золота 750-й пробы. Ювелирная композиция заключена в круглую основу и находится под защитным стеклом. Тираж ограничен — в первое время будет доступно всего три экземпляра. И если с первыми двумя более-менее понятно, то не ясно, кому достанется третий?