Президент РФ наградил Веру Щербину за заслуги перед Отечеством

Первый вице-губернатор Приморского края и экс-зампред амурского правительства Вера Щербина получила награду от Владимира Путина. Президент наградил политика медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Благодарю президента России за такую высокую оценку моего труда. Считаю большой честью работать на благо Приморья, Дальнего Востока. Впереди еще много задач, которые предстоит решить, и мы готовы делать все для того, чтобы жизнь приморцев изменилась в лучшую сторону», – сообщила Вера Георгиевна в своем инстаграм-аккаунте.

Она отметила, что работает над привлечением в Приморье федеральных средств. Если на конец 2017 года в регион было направлено 24 миллиарда рублей финансовой помощи, то в 2020 – край получит 39 миллиардов. «Динамика существенная – прирост за два года 15 миллиардов», – прокомментировала Вера Щербина.