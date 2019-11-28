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28ноября
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сегодня, 09:26 13

Президент РФ наградил Веру Щербину за заслуги перед Отечеством

Президент РФ наградил Веру Щербину за заслуги перед Отечеством
Фото: www.instagram.com

Первый вице-губернатор Приморского края и экс-зампред амурского правительства Вера Щербина получила награду от Владимира Путина. Президент наградил политика медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Благодарю президента России за такую высокую оценку моего труда. Считаю большой честью работать на благо Приморья, Дальнего Востока. Впереди еще много задач, которые предстоит решить, и мы готовы делать все для того, чтобы жизнь приморцев изменилась в лучшую сторону», – сообщила Вера Георгиевна в своем инстаграм-аккаунте.

Она отметила, что работает над привлечением в Приморье федеральных средств. Если на конец 2017 года в регион было направлено 24 миллиарда рублей финансовой помощи, то в 2020 – край получит 39 миллиардов. «Динамика существенная – прирост за два года 15 миллиардов», – прокомментировала Вера Щербина.

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#Дальний Восток #политика #российская власть

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    23 минуты назад

    Это просто жесть...

  • Аликанте

    Аликанте
    20 минут назад

    теперь мы знаем за что награждают

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    17 минут назад

    Днище

  • Рив Норин

    Рив Норин
    17 минут назад

    Володя пробил очередное дно

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    13 минут назад

    А видео с Ленты.ру Путин видел перед награждением?

  • Darina 2016

    Darina 2016
    12 минут назад

    При этом все понимают за какие такие заслуги....

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    10 минут назад

    Антон Патоков

    А видео с Ленты.ру Путин видел перед награждением?



    С Антошей Ивлевым, когда они синие катались?

  • ну вот

    ну вот
    9 минут назад

    http://www.youtube.com/watch?v=HY2Rp0O47UY&feature=player_embedded - это штоле?

  • invv

    invv
    7 минут назад



    Alex-пешеход , сегодня, 09:46

    Антон Патоков

    А видео с Ленты.ру Путин видел перед награждением?

    С Антошей Ивлевым, когда они синие катались?



    Теперь всем понятно, что нужно сделать, чтобы наградили?...

  • злобный карлик

    злобный карлик
    7 минут назад

    ииии... 15 лярдов за услуги перед отечеством!!!

    кросавчек вова! побрякушку бабе дал и еще и бабла отвалил! аймолодца

    му гого

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Alex-пешеход

    Антон Патоков

    А видео с Ленты.ру Путин видел перед награждением?



    С Антошей Ивлевым, когда они синие катались?



    "Буглову за атаку - пинка под с**аку, а Маньке за езду - красную звезду"? Все фамилии вымышлены, а совпадения - случайность.

  • Мы Все

    Мы Все
    3 минуты назад

    Пусть теперь снежинки на новый год вырезает.

  • alex 3

    alex 3
    29 секунд назад

    Старо как мир.

    ____ Кукушка и петух______________________________________________

    «Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!» —

    «А ты, Кукушечка, мой свет,

    Как тянешь плавно и протяжно:

    Во всём лесу у нас такой певицы нет!» —

    «Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».—

    «А ты, красавица, божусь,

    Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,

    Чтоб начала ты снова...

    Отколь такой берётся голосок?

    И чист, и нежен, и высок!..

    Да вы уж родом так, собою невелички,

    А песни, что твой соловей!» —

    «Спасибо, кум; зато, по совести моей,

    Поёшь ты лучше райской птички,

    На всех ссылаюсь в этом я».

    Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!

    Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—

    Всё ваша музыка плоха!..»

    ***

    За что же, не боясь греха,

    Кукушка хвалит Петуха?

    За то, что хвалит он Кукушку *



    Опубликована басня в 1834 году

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