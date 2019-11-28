В Ивановском районе в этом году на диспансеризацию пришло в 2 раза больше амурчан

В Ивановском районе в этом году диспансеризация охватила в 2 раза больше амурчан, чем в прошлом. Такие данные приводят в Ивановской поликлинике. Медики отмечают, что люди стали охотнее приходить на обследования и осмотры, выросли показатели выявления некоторых заболеваний.

С начала этого года в Ивановском районе в ходе диспансеризации населения у 39 человек был зарегистрирован сахарный диабет. По сравнению с прошлым годом, говорят медики, показатель вырос почти в 2 раза. В поликлинике это связывают с увеличением количества амурчан, пожелавших проверить свое здоровье у специалистов.

«Население стало активнее, но многие еще не понимают важность диспансеризации. Скрининги, анализы направлены именно на раннее выявление заболеваний. Это помогает справиться с проблемой, это сохраняет жизнь. Одни говорят: «Заболею – приду», другие: «Мы боимся к вам идти – вы что-нибудь найдете». И в результате приходят, когда уже поздно. Мы информируем население, пишем статьи по диспансеризации в газеты, выкладываем на своем сайте, на сайте администрации, в Инстаграм. К тому же сейчас рассылаются смс-сообщения, в которых людей приглашают пройти диспансеризацию», – рассказывает заведующая терапевтического отделения Ивановской поликлиники Надежда Воронцова.

В рамках прохождения диспансеризации жителей Ивановского района разделили на две категории. В первую входят молодые люди от 18 до 39 лет, которые должны проходить необходимые обследования и профосмотры один раз в 3 года.

Ко второй категории относятся мужчины и женщины в возрасте 39 лет и старше. Они находятся на особом контроле и диспансеризация им показана ежегодно. «У старшего поколения увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, поэтому им уделено пристальное внимание. Кстати, возрастные люди приходят на диспансеризацию охотнее, чем молодежь», – добавляет заведующая.

Она также отмечает, что с ноября этого года совместно с Ивановским комплексным центром социального обслуживания населения организован подвоз пожилых жителей из сел района для проведения диспансеризации, профосмотров и скринингов. Амурчан старше 65 лет доставляют на специализированном автомобиле.

В общем, диспансеризация включает в себя забор крови для анализа на глюкозу, холестерин, клинический анализ крови, скрининг на скрытую кровь, измерение внутриглазного давления, флюорография. Каждый вид анализа или обследования назначается в зависимости от пола и возраста пациента. Например, ЭКГ проходят только мужчины старше 36 лет и женщины старше 38 лет. Для женщин от 38 лет также обязательна маммография. Обследование необходимо раз в 3 года, чтобы исключить образование и развитие раковой опухоли. По результатам маммографии, если есть показания, назначается консультация врача онколога-гинеколога. Для мужчин в рамках исследования на предмет раковых образований назначается ПСА. Также специалисты измеряют рост и вес, проводят анкетирование.

При анкетировании молодежь опрашивают о вредных привычках, заболевания у родственников, чтобы выявить риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. У людей старше 65 лет выявляют риски падения, риски осложнений заболеваний, определяют образ жизни пациента, дают соответствующие рекомендации, проводят консультирование.

В рамках диспансеризации пациенты также оставляют свои номера телефонов, чтобы при соответствующих показаниях медицинский работник мог пригласить пациента на дообследование.

Диспансеризацию жители Ивановского района проходят в амбулаториях и ФАПах по месту жительства. Там их принимают участковые врачи и врачи общей практики. Всего в районе диспансеризацией населения занимаются 3 врача общей практики и 11 участковых терапевтов. Пройти обследования и сдать анализы можно и в Ивановской поликлинике. Там для этого выделили дополнительный кабинет, который принимает пациентов не только в рабочие дни, но и субботу. Кроме того, в поликлинике отдельный кабинет определили и для забора крови. В нем обслуживают именно тех, кто проходит диспансеризацию. Это помогает сократить очереди.

К концу этого года привлечь к диспансеризации в Ивановском районе должны 7 177 человек. Из них почти 6 тысяч человек – это люди пожилого возраста, 1 194 человека – молодое население.