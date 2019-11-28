Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября

Фото: Амур.инфо

28 ноября в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, его скорость составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 12...17, местами – 17...22. На севере – 17...22, местами – 25...30 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Западный, северо-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – 13...15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр. На дорогах области и города сохраняется снежный накат, гололедица.

Просмотров всего: 51

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова