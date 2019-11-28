В АОДКБ детей реабилитируют с помощью цвета

Фото: ГАУЗ АО «АОДКБ»

В Амурской областной детской клинической больнице детей, которые перенесли различные заболевания и травмы, реабилитируют с помощью цветных лучей. Метод называется фотохромотерапия: с помощью светодиодных ламп различных цветов облучаются определенные зоны тела пациента. Этот метод реабилитации применяют в отделении восстановительной терапии.

Лечение здесь получают дети с заболеваниями органов дыхания, глаз, нервной системы, пищеварительного тракта, эндокринной и нервной системы, сердечно-сосудистыми и ЛОР-заболеваниями, заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, дети после операционного вмешательства.

«Особенный наплыв маленьких пациентов врачи отмечают в летнее время года и зимой, во время каникул. Летом дети часто травмируются на уличных тренажерах – руки, ноги и пальцы попадают в движущиеся механизмы. В осенне-зимний период в детскую областную больницу в основном поступают пациенты с травмами и переломами. В целом за год через отделение восстановительной терапии в среднем проходит более 10 тысяч детей. Самым юным пациентам несколько дней, самым старшим – 18 лет. Курс реабилитации составляет от 7 до 10 дней», – рассказывает врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая отделением восстановительной терапии АОДКБ Татьяна Бугаёва.

Обычно специалисты используют несколько методов сразу, объединяя процедуры в программы реабилитации. Каждая из них предназначена для восстановления функций организма после определенной травмы, операции или заболевания. В комплекс реабилитации входят электролечение, лазеротерапия, теплолечение, гидромассажные ванны, лечебные души, массаж, релаксация в сенсорной комнате, фотохромотерапия, ортезирование, кинезиотейпирование.

Каждый случай особенный, говорят в отделении. Поэтому программу разрабатывают индивидуально. Врачи следят за динамикой восстановления каждого пациента, при необходимости вносят коррективы в лечение. Главное – выполнять методы лечения регулярно и в комплексе.

«Обязательно в программу реабилитации включается и лечебная гимнастика с использованием тренажеров под руководством инструктора. Это возвращает привычный объем движений. Особенно это важно для детей после переломов, когда страдает функция конечностей. Например, после снятия гипса ребенок не может в полной мере совершать те движения, которые он делал до травмы. И лечебная гимнастика день ото дня способствует увеличению объёма движений. Некоторым детям, в прямом смысле, приходится учиться двигаться заново», – объясняет Татьяна Эдуардовна.

Улучшить кровообращение, уменьшить отек и снизить болевые ощущения помогают физиотерапевтические процедуры. Другое направление реабилитации – ортезирование. Наряду с гипсовыми лангетами в отделении используют материал нового поколения – турбокаст. По своей прочности и твёрдости он превосходит традиционные гипсовые повязки.

«Ортез из этого термопластика изготавливается непосредственно на пациенте, с учетом всех анатомических особенностей тела. Он лёгкий, воздухопроницаемый и влагостойкий, не вызывает аллергических реакций, минимизирует риск развития пролежней и потертостей. Особенно удобен ортез на ноге, он дает возможность носить обувь и передвигаться с большим комфортом. При необходимости (например, для проведения физиотерапии или гигиенической процедуры) легко снимается и может быть зафиксировано вновь. После ношения ортеза суставы лучше разрабатываются и быстрее восстанавливают привычный объём движений», – рассказывает заведующая.

В отделении восстановительной терапии проводят фотохромотерапию – лечение с помощью света определенного цветового спектра. «Для этого используем специальные светодиодные лампы, облучая определённые зоны», – пояснила врач.

В фотохромотерапии применяют разные цвета. Синий оказывает противовоспалительное действие, уменьшает болевой синдром. Его используют при лор-заболеваниях, травмах суставов. Зеленый свет показан при неврологии – при стрессе, гипервозбудимости, гипертензии, гиперактивности. Он также используется при лечении натальных травм, сложном послеродовом состоянии. При этом новорожденным светят на шейный отдел позвоночника и область родничка.

Зеленым светом также снимают напряжение глаз, например, при близорукости, нарушении аккомодации. Облучают область глаз через закрытое веко. Это улучшает остроту зрения, восстанавливается тонус мышцы глаза, наблюдается успокаивающий эффект.

Некоторые методы реабилитации современной медицины приходят из других сфер, говорит врач. Так, метод кинезиотейпирования пришел из спортивной медицины. Он является новым направлением в восстановительной терапии.

Суть методики состоит в том, что к больному месту – растянутой мышце, сухожилию или гематоме – приклеивается специальная клейкая лента, так называемый тейп. Его действие начинается сразу после приклеивания и продолжается до 5 дней.

Кинезиотейпинг позволяет организму задействовать собственные силы для излечения благодаря поддержке, стабилизации мышц, суставов и связок и увеличению пространства для циркуляции крови и лимфы. Во время восстановления после операций эта процедура служит для профилактики формирования грубых келлоидных рубцов.

«Метод позволяет сохранить и даже увеличить подвижность поврежденной конечности, уменьшает болевой синдром. На фоне тейпирования мы проводим электропроцедуры и разработку мышц и суставов», – уточняет врач.

Кроме того, эффективность восстановительного лечения с применением лечебной гимнастики с наложенными тейпами гораздо выше, отмечает она. Метод применяют при восстановлении детей с ДЦП, при нарушении функциональной моторики, сколиозе, реабилитации после травм, снятия отечности и быстрого избавления от гематом.

В рамках восстановительного лечения дети также посещают сенсорную комнату, наполненную различными тренажёрами, стимуляторами. Они воздействуют на органы чувств ребёнка. Сеансы позволяют снять беспокойство, тревожность, агрессивность, нервное возбуждение. В сенсорной комнате создается ощущение комфорта, положительный эмоциональный фон.

Развивающие занятия в сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий детей и подростков с неврологическими нарушениями, кардиологическими, эндокринологическими и нефрологическими заболеваниями. Главное в реабилитации, отмечают врачи, – не только вернуть больному ребенку здоровье, но и развить его физические и психические функции до оптимального уровня.