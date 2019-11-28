Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:33 0

В Шимановске произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадал человек

В Шимановске произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадал человек
Фото: pixabay.com

27 ноября был пожар в Шимановске: возгорание случилось в жилом доме. Прибывшие на место огнеборцы быстро справились с огнем, но не обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре во втором микрорайоне Шимановска поступило в вечернее время. Произошло возгорание в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Оперативно на место происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 Шимановска в составе 4 человек и 1 единицы техники. Через 4 минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнем уничтожена мебель в коридоре, продуктами горения закопчены коридор и санузел на общей площади около 70 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадал один человек. Причину произошедшего предстоит выяснить.

Просмотров всего: 143

#пожары #происшествия #Шимановск

распечатать


Происшествия 24

В Амурской области арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с 5 погибшими (видео)
Общество 6

Подросток из Амурской области, спасший девочку от педофила, собирается стать полицейским (видео)
Происшествия 3

В Хабаровске семью пьяных авиадебоширов сняли с рейса на Фукуок
Происшествия 4

Амурчанина возмутила стрельба в поселке Новобурейский
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь