В Шимановске произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадал человек

27 ноября был пожар в Шимановске: возгорание случилось в жилом доме. Прибывшие на место огнеборцы быстро справились с огнем, но не обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре во втором микрорайоне Шимановска поступило в вечернее время. Произошло возгорание в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Оперативно на место происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 Шимановска в составе 4 человек и 1 единицы техники. Через 4 минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнем уничтожена мебель в коридоре, продуктами горения закопчены коридор и санузел на общей площади около 70 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадал один человек. Причину произошедшего предстоит выяснить.