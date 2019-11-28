Режиссер Виталий Дьяченко: открытыми читками мы прокачиваем «театральную мышцу»

Настанет день, когда Амурский театр драмы и его зритель будут готовы смотреть самые неожиданные, самые современные пьесы. Но для этого нужно прокачать «театральную мышцу», считает главный режиссер театра Виталий Дьяченко. 27 ноября прошел второй сеанс интеллектуального «фитнеса» — открытая читка пьесы «Замыкание».

Самые продвинутые благовещенские театралы становятся участниками нового интеллект-клуба, который обосновался в Амурском областном театре драмы. На его сцене прошла вторая открытая читка, на этот раз по ролям читали «Замыкание» драматурга Марии Малухиной о расколотых семьях и о том, как их склеивать обратно. Прошлая читка произвела фурор среди городских театралов, поэтому на уже обсуждаемое в Благовещенске мероприятие пришло значительно больше зрителей. Вход был свободный.

Главный герой «Замыкания» — обыкновенный парень, живущий где-то в России. Правда, эта «ячейка общества» существует только де-юре, а де-факто это просто несколько взрослых людей, которые пытаются сохранить видимость семьи ради ребёнка. Взрослые в этой семье живут в своих замкнутых вселенных, всего лишь имитируя общение. И даже то, что их ребёнок давно перестал разговаривать, остаётся для них незамеченным.

Автор пьесы «Замыкание» не только ставит точный диагноз подобным семейным отношениям, но и, что бывает в современной драме крайне редко, выписывает рецепт. Или по крайней мере намекает на профилактические меры, способствующие помочь избежать трагедии.

Зрители увидели спектакль изнутри: как актеры разбирают текст, как читаются авторские ремарки. По сути, это радиотеатр. Хотя и не было декораций, костюмов и сценографии, все было очень органично.

Спектакль длился полтора часа, после началось второе, не менее интересное действо — обсуждение со зрителями. Режиссер Виталий Дьяченко, по сути, организовал интеллект-клуб, в котором соединились не только драматургия, актерство и режиссура, но еще и психология и педагогика. Кто-то отметил пользу таких поучительных жизненных спектаклей в том, что человек, взглянув на себя со стороны, сможет разглядеть свои и чужие комплексы.

Зрители провели аналогию даже с трагедией в Амурском колледже строительства и ЖКХ с непонятыми и недолюбленными детьми. Многие сидящие в зале рассказали личные истории об одиночестве, непонимании и отчаянии, которые не могут проходить бесследно.

«Эта история очень близка мне. У меня было занятие, но мама говорила мне, что это — ерунда, несерьезно. И вот ею я занималась три десятка лет. И знаете, во что вылилось это неодобрение? В психосоматический кашель. Я могла кашлять месяц, два. От меня шарахались. Я избавилась от него лишь недавно, применив приемы психологии. Так что на детей сильно давить не надо, они имеют право выбора, они — личности», — рассказала свой пример одна из зрительниц Анна.

Проводя подобные читки, Виталий Дьяченко растит умных театралов. Об этом он рассказал зрителям.

«Мы делаем читку, на нее свободный вход. Вы приходите, умные, интересные и интересующиеся, вместе обсуждаем и делаем выводы. Это нужно и вам, и театру. Мы разрабатываем "мышцу". А потом, знаете, до чего дойдет? На сцене стоит шкаф. Зиг-зиг-севен. Шкаф падает. Занавес. И такой мини-спектакль мы сможем остаться и обсудить, поговорить о нашем с вами одиночестве, личной боли и радости. Представляете? Дайте нам немного времени, открытые читки получат свое развитие, я вам обещаю,» — отметил Виталий Дьяченко.

Главный режиссер много шутил, по-питерски выправлял зрительскую речь и дал высказаться всем желающим. Даже спустя два с лишним часа многие зрители не спешили уходить. Между тем Виталий Дьяченко пообещал третью читку, об анонсе посоветовал следить в инстаграме театра. Вход также будет свободный.

Больше фото и видео в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой