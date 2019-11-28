В Амурском краеведческом музее расскажут, как казаки воевали с Наполеоном

В Амурском областном краеведческом музее откроется выставка «Казачество на государевой службе» (6+) из собрания Государственного исторического музея. На ней представят 37 планшетов с историческими рисунками, фотографиями, документами, рассказывающими о российском казачестве. Открытие – 9 декабря в 15 часов.

Выставка включает четыре тематических раздела.

Раздел «Казачество в стародавние времена» представлен плакатами, которые знакомят с жизнью Донского, Уральского, Черноморского и других казачьих войск в XVII-XIX веков отражают роль казачества в освоении и присоединении к России новых территорий (Сибири, Дальнего Востока, Кавказа), рассказывают об участии казаков в войнах Российской империи, представляют именные награды (медали, сабли, ковши).

Раздел «Казачество в эпоху 1812 года» рассказывает о выдающейся роли, которую сыграло казачество в борьбе России с могущественной империей, созданной одним из талантливых полководцев в мировой истории — Наполеоном Бонапартом.

В разделе «Казачество на военной службе в XIX–начале XX веков» показаны военная подготовка и боевая практика представителей разных казачьих войск, их униформа и награды. На одной из фотографий 1900 года запечатлён отряд амурских казачек станицы Верхнеблаговещенской.

Раздел «Казачество в Первой мировой войне» представляет военные действия и роль казачества в них через призму лубочных плакатов и карикатур того времени, знакомит с изображениями первых лиц Российской империи и казаков — Георгиевских кавалеров, образы которых запечатлели художники в годы войны.

Экспозиция будет дополнена предметами из фондов Амурского областного краеведческого музея (награды, образцы вооружения и обмундирования амурских казаков).

После этого выставка будет организована в муниципальных музеях Амурской области, это Белогорский краеведческий музей имени Ельченинова, Шимановский краеведческий музей, Ромненский историко-краеведческий музей.