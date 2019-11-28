В Благовещенске готовится к открытию «Большой художественный салон»
В Амурском областном краеведческом музее готовится к открытию выставка «Большой художественный салон-2019», она станет продолжением проекта «Первая. Большая». В новой экспозиции будет представлена не только живопись, но и графика, декоративно-прикладное творчество и другие направления искусства. Причем, основное условие участия — работа еще не выставлялась в Благовещенске.
Поданы заявки как от самостоятельных мастеров, так и от членов творческих объединений, это Амурская организация Союза художников России, Творческий Союз, Ассоциация творческих людей Приамурья. Активность превзошла ожидания организаторов. Уже сейчас своего размещения в залах музея ожидают около 40 живописных полотен, десятки произведений графики и многое другое.
В живописи будут представлены работы амурских художников Владимира Демченко, Александра Жигалова, Владимира Красникова, Анатолия Тахаева, Максима Финашина и Николая Рыбака.
Увидят почитатели художественного творчества и новые керамические изделия представителей династии Гуцан, и резьбу по дереву Виктора Кузнецова и Алексея Сидорова, и майолику Натальи Грызловой.
В качестве «бонуса» посетителям музея планируется показать недавно появившиеся в музее, ранее широкой публике неизвестные полотна художников прошлого столетия — Ивана Литовченко и Ильи Коркина. Возможно, увидят свет и малоизвестные работы из частных коллекций.
Выставка «Большой художественный салон-2019» откроется 6 декабря в 17 часов.
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