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28ноября
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В Благовещенске готовится к открытию «Большой художественный салон»

В Благовещенске готовится к открытию «Большой художественный салон»

В Амурском областном краеведческом музее готовится к открытию выставка «Большой художественный салон-2019», она станет продолжением проекта «Первая. Большая». В новой экспозиции будет представлена не только живопись, но и графика, декоративно-прикладное творчество и другие направления искусства. Причем, основное условие участия — работа еще не выставлялась в Благовещенске.

Поданы заявки как от самостоятельных мастеров, так и от членов творческих объединений, это Амурская организация Союза художников России, Творческий Союз, Ассоциация творческих людей Приамурья. Активность превзошла ожидания организаторов. Уже сейчас своего размещения в залах музея ожидают около 40 живописных полотен, десятки произведений графики и многое другое.

В живописи будут представлены работы амурских художников Владимира Демченко, Александра Жигалова, Владимира Красникова, Анатолия Тахаева, Максима Финашина и Николая Рыбака.

Увидят почитатели художественного творчества и новые керамические изделия представителей династии Гуцан, и резьбу по дереву Виктора Кузнецова и Алексея Сидорова, и майолику Натальи Грызловой.

В качестве «бонуса» посетителям музея планируется показать недавно появившиеся в музее, ранее широкой публике неизвестные полотна художников прошлого столетия — Ивана Литовченко и Ильи Коркина. Возможно, увидят свет и малоизвестные работы из частных коллекций.

Выставка «Большой художественный салон-2019» откроется 6 декабря в 17 часов.

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