Назначен прокурор Шимановского района Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Прокурором Шимановского района стал советник юстиции Иван Щетинин. Приказ об этом подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

Иван Щетинин родился в 1982 году. В 2005 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы. Ему была присвоена квалификация юрист по специальности «юриспруденция».

На службу в органы прокуратуры Амурской области принят в 2009 году. Замещал должности: помощника прокурора города Белогорска, заместителя прокурора города Белогорска. С августа 2016 года занимал должность заместителя прокурора города Благовещенска, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.