Психология и творчество: в Благовещенском детском доме детям помогают найти себя

В Благовещенском детском доме работает студия «Художественные промыслы» и действует семейная комната «Теплый дом», также воспитанники могут посещать сенсорную комнату психологической разгрузки и получать психологическую помощь. Все это в совокупности положительно влияет на развитие и реабилитацию детей, говорят в учреждении.

В студии «Художественные промыслы» занятия построены таким образом, чтобы педагог учитывал особенности всех воспитанников – как физические, так и личностные. Особое внимание здесь оказывают детям группы риска. Их основной особенностью является эмоциональная неустойчивость и неумение управлять своим внутренним напряжением, говорят специалисты. Творческие занятия хорошо помогают его снимать.

«Если научить ребенка творить, развить художественный вкус и получать хорошие результаты своего труда, то у него сформируется потребность в творчестве, вследствие чего внутреннее напряжение не будет нарастать с такой силой, что с ним будет сложно справиться, – рассказывает руководитель студии Татьяна Кишлалы. – На занятиях я отмечаю моменты, как реагируют дети на свои ошибки или неудовлетворительные результаты, и стараюсь помочь им проанализировать ситуацию и найти оптимальное решение для ее исправления или правильной оценки. К примеру, если ребенок рисует пейзаж и у него не получается то, что он задумал, я могу спросить – как ты думаешь, что здесь красиво, а что тебе не нравится? А что ты хотел бы увидеть здесь? А что ты любишь рисовать? И мы меняем картину в зависимости от его ответов. Я только показываю метод, каким образом можно корректировать или исправлять уже нарисованное».

Еще одна проблема «трудных» детей – в самовыражении. Они не умеют правильно формулировать свои потребности и выражать эмоции и просьбы. В вопросах самовыражения изобразительное искусство является незаменимым помощником, считают педагоги. «Я учу детей еще на этапе построения проектов своих работ правильно выражать то, что они хотят показать или «сказать» своей работой, какое настроение передать с помощью нее или заставить над чем-то задуматься. При правильном подходе это очень мощный инструмент упорядочивания мыслей и самоорганизации, – продолжает Татьяна Анатольевна. – Также я заметила, что у детей группы риска присутствует страх нового, поэтому прежде чем дать новую технику, я пытаюсь вызвать интерес у учащихся и желание сделать поделку в новой технике. Моя цель, чтобы у ребенка сформировалась положительная оценка новой темы или техники».

Также в детском доме работает гончарная мастерская. Здесь для детей, имеющих отклонения в физическом развитии, созданы условия для занятий вместе со здоровыми сверстниками. Все воспитанники успешно выполняют творческие задания, участвуют в городских, областных и международных конкурсах и выставках. Очередная такая выставка-распродажа состоялась 20 ноября в компании ДРСК. За свой труд дети получили денежные вознаграждения и грамоты.

«Такие мероприятия стимулируют наших воспитанников к качественному, аккуратному и творческому подходу в выполнении своей работы. Ребята стараются работать активно, с энтузиазмом. Занятия дают детям возможность попробовать свои силы в качестве художника, скульптора, дизайнера, архитектора и даже модельера. Но основной задачей является развитие их фантазии, воображения, любви к ручному творчеству, – заключает Татьяна Кишлалы. – Психологи доказали, что те, кто с малых лет учатся работать руками, вырастают более терпеливыми и устойчивыми к стрессам, в сложной ситуации они легче находят выход благодаря креативности мышления. Поэтому стараемся заинтересовать всех детей, а особенно детей группы риска. Очень приятно видеть счастливые лица наших воспитанников, с гордостью демонстрирующих результаты своего труда – рисунки и поделки».

Еще одно место, которое объединяет воспитанников Благовещенского детского дома – семейная комната «Теплый дом». Мероприятия здесь организуют регулярно. Так, здесь прошла деловая игра по этикету «Умеем ли мы общаться». Детей знакомили с правилами поведения в обществе, воспитывали уважительное отношение к людям, а также развивали творческие способности, сообразительность и чувство юмора. С младшими детьми в «Теплом доме» провели школу здорового питания. Дети научились составлять рацион и придерживаться режима питания. Также воспитанник детского дома с удовольствием участвовали в кулинарной игре – ребята демонстрировали свои знания и умения, показывали с помощью жестов предметы кухни, составляли рекламу продуктов, соревновались в знании пословиц и поговорок о еде.

«В начале лета мы с детьми провели беседу на тему «Мы собираемся в поход», на которой дети получили общие сведения о правилах поведения на природе: как обеззараживать воду, какие дикорастущие травы пригодны в пищу, как готовить блюда на костре. А спустя неделю отправились в поход в лес! Ребята с удовольствием приняли участие в подготовке места отдыха: расчистили полянку, старались развести костер по правилам, приготовили в котле гречневую кашу с мясом. Для чая собрали листья дикой малины. Туристический завтрак удался на славу! Все ребята остались довольны», – рассказывает инструктор по труду Олеся Боброва.

Свою работу с детьми проводят и психологи учреждения. Детей не только готовят к самостоятельной жизни и осознанной потребности взрослеть, но и помогают понять свои возможности в дальнейшем занять значимое место в обществе.

«Различные методы и практические приемы, упражнения, игры и методика обсуждения их с подростками формируют систему ценностей, раскрывают проблемные ситуации, улучшают межличностное общение и имеют глубокий психологический смысл, – поясняет психолог Любовь Крачкова. – Психологическая деятельность с воспитанниками помогает построить образ будущего, образ «желаемого себя – взрослого». Нам удается выявлять и преодолевать проблемы: страхи детей перед взрослением, неуверенность в себе, трудности, стоящие в данный момент перед воспитанниками».

Как дополнительный инструмент в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками используется сенсорная комната психологической разгрузки, которая открыта на базе учреждения.

В сенсорной комнате создаются условия для тренировки процессов торможения, навыков саморегуляции и расслабления. «Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты – мягкого света, расслабляющей музыки – помогают детям максимально расслабиться, успокоиться, ощутить защищенность, почувствовать уверенность в себе, развить навыки общения, расширить круг представлений об окружающем. Пребывание ребенка в новой необычной обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепоститься, настроиться на активную деятельность, создает благоприятный эмоциональный фон», – рассказывает психолог Юлия Шейкина.

Специальное оборудование, установленное в сенсорной комнате, воздействует на органы чувств. Здесь есть проекторы, воздушно-пузырьковые трубки, светящееся волокно – все это стимулирует работу органов зрения. А большое количество различных поверхностей, отличающихся по форме, материалу и текстуре позволяет воздействовать на тактильные ощущения ребенка, несут развивающий и лечебный эффект. В сенсорной комнате активно используется звуковая стимуляция – здесь звучит специальная музыка для расслабления, звуки природы, птиц, животных.

Пребывание в сенсорной комнате раскрепощает ребенка, создает положительный эмоциональный настрой, тренирует психомоторные функции, считают специалисты. Занятия здесь позволяют глубже проникнуть в сферу эмоциональных переживаний ребенка, способствует снижению тревожности, развитию коммуникабельности.

«Основная наша задача на занятиях – научить ребят приемам снятия психоэмоционального напряжения, саморегуляции и самоконтролю, умению управлять своим телом и дыханием. Мы должны помочь детям сформировать представления о положительных и отрицательных эмоциях, обрести умение передавать свои ощущения в речи. Также на занятиях ребята учатся преодолению негативных эмоций по отношению к сверстникам, формированию мотивации к общению, развивают коммуникативные навыки», – заключает Юлия Шейкина.