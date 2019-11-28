Гороскоп 28 ноября: Скорпионы вступят в борьбу, Весы рассеяны

Восход Солнца: 08:02

Заход Солнца: 16:32

Солнце в Стрельце.

Овен. День в целом благоприятный. Вероятна приятная новость, ценный совет или услуга родственника или друзей, которая может сыграть существенную роль в ваших делах. Возможно, Ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не Вы.

Телец. День связан с преобразованием космической энергии, приключениями, отстаиванием принципов. Недостаточность активности значительно затруднит реализацию планов и потребует перегруппировки сил. В семье не исключены ссоры, скандалы или травмы. Вам придется более внимательно присмотреться к себе и найти причину возникших недоразумений.

Близнецы. Опасный день. Звезды предупреждают о катастрофах, эпидемиях, несчастных случаях. Внимательно отнеситесь к отношениям с окружающими людьми. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Не предпринимайте поездок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах. Сдерживайте свои эмоции. Не поддавайтесь на провокации.

Рак. Благоприятный день. Вероятны финансовые поступления, удача в сфере профессиональной деятельности. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы – это поможет Вам эффективно решить все хозяйственные дела. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

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Лев. Сегодня Львам придется потрудиться больше обычного, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши стараний будут замечены и вознаграждены. Возможно, что неоправданно усилится ваше самомнение, появится импульсивность, чрезмерная храбрость, под влиянием которой Вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на декабрь.

Дева. Напряженный день. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не исключены конфликты с начальством – постарайтесь проявить больше лояльности. Возможно, появятся проблемы с родственниками. В делах не полагайтесь на интуицию – внимательно прислушайтесь к мнению людей, которым Вы доверяете.

Весы. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваше стремление к покровительству и желание руководить могут создать проблемы в отношениях с руководством, которое косо посмотрит на все инициативы Весов. Отсутствие ясной и понятной идеи может вселить в Вас некоторую растерянность и неуверенность в своих поступках. Неблагоприятный день для обращения в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений.

Скорпион. День активной борьбы и столкновений. Судьба по-прежнему испытывает Вас на прочность. Дела, которыми Вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

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Стрелец. Сегодня весьма вероятны сложности в профессиональных делах: любые действия Стрельцов могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе Вы рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять напряжение.

Козерог. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня любые дела потребуют минимума усилий, однако и выгода от них будет незначительной. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами, встречи, личные свидания. Вторая половина дня пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Взаимопонимание с партнерами будет затруднено.

Водолей. Один из «чистых» дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки, кроме металлических изделий и домашних животных, будут удачны.

Рыбы. День связан с получением космической энергии, пророчествами, лечением. Вероятна поддержка Высших сил, коллег, друзей, родственников. Улучшатся супружеские отношения. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими.

Астролог: Вальдемар Небоходцев