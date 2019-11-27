Ипотеку под 2 % и инвестиции обсудили на заседании Совета ДФО

Фото: правительство Амурской области

Полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев провел в Якутске заседание Совета Дальневосточного федерального округа. В заседании приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители федеральных структур и ведомств, главы регионов ДФО.

На заседании обсудили, развитие центров экономического роста, льготное ипотечное кредитование и привлечение инвестиций.

«На территории округа реализуются более 2 тысяч инвестиционных проектов, которым оказываются меры господдержки. Заявленный объем инвестиций составляет 4 триллиона рублей», – отметил Юрий Трутнев.

Полпред подчеркнул, что по этим инвестпроектам планируется создать более 160 тысяч рабочих мест. В настоящее время 275 проектов уже введены, создано более 43 тысяч рабочих мест.

На Дальнем Востоке определены 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 миллиона человек – это 81 % от численности населения ДФО. Всего на период 2018-2021 годов предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 94,3 миллиарда рублей. До 2021 года будут построены 19 больниц, 22 школы, 11 детских садов, 29 спортивных объектов, 278 спортивных площадок, 21 объект культуры, 24 объекта инженерной инфраструктуры.

На заседании обсудили тему льготной ипотеки для дальневосточников под 2 % в год – поручение о разработке программы было дано президентом РФ Владимиром Путиным.

«Принято решение, что дальневосточная ипотека будет доступна молодым семьям и гражданам, получившим земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». В настоящий момент Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает механизмы реализации программы», – сказал Юрий Трутнев.

В ходе пресс-подхода по итогам заседания Совета ДФО были названы регионы, в которых работа по привлечению инвестиций выстроена лучше всего. Это Республика Саха (Якутия), Амурская и Сахалинская области.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики составило рейтинг субъектов Дальнего Востока по темпам социально-экономического развития. В том, что касается привлечения инвестиций, Амурская область заняла первое место в этом рейтинге», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По данным Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, в январе-сентябре 2019 года на развитие экономики и социальной сферы Приамурья было направлено инвестиций в размере более 198 миллиарда рублей, что на 24,7 % выше уровня января-сентября 2018 года.