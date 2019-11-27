В Амурской области арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с 5 погибшими (видео)

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Благовещенский городской суд вынес меру пресечения водителю 1960 года рождения, обвиняемому в совершении ДТП с 5 погибшими. Было решено заключить амурчанина под стражу до 25 января 2020 года.

На заключении под стражу мужчины настаивал следователь, его поддержал прокурор. Против данной меры были сам обвиняемый и его защитник. Суд при вынесении решения учел ряд обстоятельств, в частности то, что амурчанин многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, сообщает пресс-служба суда. Учитывая тяжесть преступления, в котором обвиняется водитель, есть достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия.

Инкриминируемое водителю преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП, унесшее пять жизней, произошло 25 ноября на автодороге в Белогорском районе Амурской области. В этой же аварии пострадали двое жителей Благовещенска. Их в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение.

Предварительно установлено, сообщает УМВД РФ по Амурской области, что гражданин 1960 года рождения, управляя автомобилем «тойота ланд крузер прадо», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «тойота карина». Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Это происшествие прокомментировали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток»: «Согласно акту обследования дорожных условий, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния в месте совершения ДТП (км 32+050 подъезда к городу Благовещенску) отсутствуют. Дорожное покрытие мокрое, проезжая часть обработана противогололедными материалами, гололеда не зафиксировано».