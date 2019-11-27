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27ноября
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В Амурской области арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с 5 погибшими (видео)

В Амурской области арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с 5 погибшими (видео)
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Благовещенский городской суд вынес меру пресечения водителю 1960 года рождения, обвиняемому в совершении ДТП с 5 погибшими. Было решено заключить амурчанина под стражу до 25 января 2020 года.

На заключении под стражу мужчины настаивал следователь, его поддержал прокурор. Против данной меры были сам обвиняемый и его защитник. Суд при вынесении решения учел ряд обстоятельств, в частности то, что амурчанин многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, сообщает пресс-служба суда. Учитывая тяжесть преступления, в котором обвиняется водитель, есть достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия.

Инкриминируемое водителю преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП, унесшее пять жизней, произошло 25 ноября на автодороге в Белогорском районе Амурской области. В этой же аварии пострадали двое жителей Благовещенска. Их в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение.

Предварительно установлено, сообщает УМВД РФ по Амурской области, что гражданин 1960 года рождения, управляя автомобилем «тойота ланд крузер прадо», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «тойота карина». Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Это происшествие прокомментировали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток»: «Согласно акту обследования дорожных условий, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния в месте совершения ДТП (км 32+050 подъезда к городу Благовещенску) отсутствуют. Дорожное покрытие мокрое, проезжая часть обработана противогололедными материалами, гололеда не зафиксировано».

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад





    амурчанин многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД



    типичный "крузак головного мозга", не скоро теперь за руль сядет, я надеюсь

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дадут 4-5, половину отсидит, выйдет раньше за хорошее поведение. (((

  • full

    full
    2 часа назад

    Oldlord

    Дадут 4-5, половину отсидит, выйдет раньше за хорошее поведение. (((



    На поселении чалится будет, курорт, фактически.

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Если будет чалится, а то скажут раскаялся вину признал и тому подобное. Дадут условку и отпустят, а пять челок не вернуть. Где спроведливость не понятно

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Версия плохих дорожных условий в виде гололёда, следователями не рассматривается?

  • Бунтарь

    Бунтарь
    1 час назад

    alex 3

    Версия плохих дорожных условий в виде гололёда, следователями не рассматривается?



    Льда на дороге не было.

  • starco

    starco
    1 час назад

    alex 3Версия плохих дорожных условий в виде гололёда, следователями не рассматривается?


    ПДД РФ п. 10.1. "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия

  • Авантыч

    Авантыч
    50 минут назад

    Плевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.

  • Scoville

    Scoville
    48 минут назад

    АвантычПлевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.


    Типичный русиш швайн

  • full

    full
    44 минуты назад

    Scoville

    Авантыч

    Плевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.



    Типичный русиш швайн


    Меня по этому поводу просто бесят водители автобусов, которые первыми подлетают к остановке, занимают первую - вторую позицию, а потом стоят минут пять, не давая нормально подъезжать своим коллегам. Так и хочется в табло заехать таким скотам.

  • Авантыч

    Авантыч
    43 минуты назад

    Scoville

    Авантыч

    Плевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.



    Типичный русиш швайн


    Они быстро начинают становится культурными, когда есть серьезная ответственность.

  • Авантыч

    Авантыч
    20 минут назад

    full

    Scoville

    Авантыч

    Плевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.



    Типичный русиш швайн


    Меня по этому поводу просто бесят водители автобусов, которые первыми подлетают к остановке, занимают первую - вторую позицию, а потом стоят минут пять, не давая нормально подъезжать своим коллегам. Так и хочется в табло заехать таким скотам.



    Есть такое.

  • starco

    starco
    8 минут назад

    full
    Scoville

    Авантыч

    Плевать все хотели на ПДД. У нас элементарно, даже поворотники не включают, при перестроение. А подрезать, проехать на желтый и т.п, вообще нормально.

    Как-то встречался с человеком по работе. Он "припарковался" на дороге мешая людям( Калинина не доезжая Красноармейской со стороны Микрахи) так он вышел выкинул сигару на газон, потом допил бутылку воды и туда же выбросил. На мое замечание ответил, "да по." и поехал.

    И таких у нас огромное кол-во. Потому что нет нормальных штрафов и нет камер.



    Типичный русиш швайн


    Меня по этому поводу просто бесят водители автобусов, которые первыми подлетают к остановке, занимают первую - вторую позицию, а потом стоят минут пять, не давая нормально подъезжать своим коллегам. Так и хочется в табло заехать таким скотам.


    И сразу включают левый указатель поворота. И нормальный водитель должен сбросить скорость или остановиться, чтобы пропустить маршрутное транспортное средство... А этот мудак поедет только через пару минут...

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