Подросток из Амурской области, спасший девочку от педофила, собирается стать полицейским

Фото: предоставлено Вячеславом Дорошенко

Спасший девочку от похищения Вячеслав Дорошенко с семьей переехал в Иркутск из Амурской области в сентябре 2019 года. До этого времени Слава жил в Тамбовском районе – в селах Куропатино и Козьмодемьяновка. Его друзья и бывшие одноклассники узнали о героическом поступке из СМИ. По словам мамы подростка Натальи Дорошенко, ребята звонили, хвалили и поздравляли Славу.

«Я горжусь своим сыном. Он очень ответственный, у него этого не отнять», – сказала мама Вячеслава Наталья Дорошенко.

Сам Слава сообщил Амур.инфо, что в будущем собирается поступать в институт МВД, чтобы работать в правоохранительных органах. «Я понял сразу, что это похищение, но страшно мне не было. Друзья сказали, что я правильно поступил, что я молодец, герой», – рассказал Вячеслав корреспонденту Амур.инфо.

Экс-амурчанину уже приходилось спасать жизнь. Это произошло, когда ему было лет 8 в Куропатино Тамбовского района.

«Я тогда чуть-чуть умел плавать. Мы были на озере с родителями. Я увидел, что девочка зашла в воду, прошла дальше, попыталась плыть и начала тонуть. Я это увидел, когда был в воде, и вытащил ее. Ее родители в это время разговаривали с другими взрослыми», – рассказал школьник.

Как сообщало информагентство, 23 ноября злоумышленник сидел в припаркованном возле торговых рядов на улице Новаторов в Иркутске автомобиле Toyota Vista. Там он заметил девочку, вышел из машины и силой затолкал ее в салон, заблокировал все двери и поехал.

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. На его машине они догнали автомобиль похитителя, блокировали его. Тот заехал в тупик и высадил ребенка, после чего скрылся. Через несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

Похитителем оказался ранее судимый иркутянин. Выяснилось, что 2001 года он отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из колонии в марте 2017-го. Теперь он может вернуться туда вновь на срок от 5 до 12 лет. Пока же его на два месяца заключили в СИЗО.