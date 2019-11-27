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27ноября
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В Хабаровске семью пьяных авиадебоширов сняли с рейса на Фукуок

В Хабаровске семью пьяных авиадебоширов сняли с рейса на Фукуок
Фото: www.gubernia.com

Семейная пара не смогла вылететь из Хабаровска во Вьетнам. Пьяных мужа и жену вывели из самолета и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

О дебоширах на борту самолета Хабаровск – Фукуок транспортным полицейским сообщил диспетчер службы авиационной безопасности. Правоохранители сняли супругов с рейса. Пока их вели в дежурную часть линейного отдела полиции в хабаровском аэропорту, 44-летний мужчина продолжал вести себя агрессивно. Нарушитель оскорблял сотрудника пограничного контроля нецензурной бранью, угрожал ему расправой и пытался ударить.

«Проведенное медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе около 1 промилле, а женщины – 1,3. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО.

Мировой суд Хабаровска принял решение об административном аресте мужчины на двое суток, а 39-летней женщине придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Помимо этого, в отношении мужчины проводят процессуальную проверку. Ее материалы позже направят в Дальневосточное следственное управление на транспорте следкома РФ – дебошир рискует стать фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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