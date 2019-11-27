Росприроднадзор РФ взял на особый контроль загрязнение рек старателями в Приамурье

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Федеральный Росприродзор взял под особый контроль проблему загрязнения рек золотодобывающими организациями на территории Амурской области. Экологической проблемой заинтересовался депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин. Он направил запрос в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору.

В нем он попросил руководителя ведомства обратить внимание и рассмотреть факты пагубного влияния деятельности золотодобывающих организаций на состояние амурских водоемов. О них неравнодушные жители региона писали Кузьмину. Речь шла о загрязнении Покровского ключа, рек Нижняя Стойба и Гильчин. Информацию об этом депутат разместил в своем инстаграм-аккаунте.

В итоге ситуацию с загрязнением амурских водоемов на контроль взял Росприроднадзор РФ. О принятии этого решения сообщается в ответе надзорного органа Андрею Кузьмину.

По информации федерального органа, в 2019 году в Амурской области был проведен ряд контрольно-надзорных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. Проверки провели, в том числе, в поселках Экимчан, Стойба и Тамбовка. В мае были выявлены нарушения на реке Нижняя Стойба. Виновные юридическое и должностное лица оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, к ним предъявлено требование о возмещении вреда, причиненному водному объекту, почти на 32 тысячи рублей.

В июле на этой же реке была проведена плановая проверка. Нарушений не выявлено. В июле и октябре была осмотрена долина ручья Покровский, нарушений специалисты также не обнаружили. Кроме того, в этом году специалисты провели 4 рейда в Тамбовском районе, в ходе которых нарушений также не зафиксировано.

Амурский депутат поднял вопрос о бесхозности гидротехнических сооружений, расположенных на этих реках. По информации федерального Ростехнадзора, в Приамурье зарегистрировано 14 ГТС . У некоторых из них срок действия Декларации безопасности закончился ещё в июле 2019 года.

Как писало Амур.инфо, ранее на информацию о загрязнении рек в Селемджинском районе внимание обратила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, после того как амурчанин Евгений Рогалев отправил сведения о своих наблюдениях на официальный сайт и в инстаграм-аккаунт Росприроднадзора.

Евгений считает, что реки мелеют и загрязняются после работ, которые проводят золотодобывающие предприятия. В районе практически не осталось нетронутых водоемов. Он также обращался к депутату Госдумы Андрею Кузьмину, который направил жалобу амурчанина в Генпрокуратуру.