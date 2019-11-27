Амурчанина возмутила стрельба в поселке Новобурейский
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился амурчанин Алексей. Мужчину возмутило то, что в поселке Новобурейский Бурейского района обстреляли дорожный указатель.
По наблюдению амурчанина, стрельба велась дробью. Мужчина полагает, что это сделали охотники. Он видел и другие простреленные дорожные знаки, но этот случай отличается тем, что стреляли в черте населенного пункта.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сообщили, что обращений в полицию по данному поводу не было. По поступившим от СМИ сведениям проведет проверку МО МВД России «Бурейский».
Агентство также обратилось за комментарием в администрацию Новобурейского.
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