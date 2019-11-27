Амурчанина возмутила стрельба в поселке Новобурейский

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился амурчанин Алексей. Мужчину возмутило то, что в поселке Новобурейский Бурейского района обстреляли дорожный указатель.

По наблюдению амурчанина, стрельба велась дробью. Мужчина полагает, что это сделали охотники. Он видел и другие простреленные дорожные знаки, но этот случай отличается тем, что стреляли в черте населенного пункта.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сообщили, что обращений в полицию по данному поводу не было. По поступившим от СМИ сведениям проведет проверку МО МВД России «Бурейский».

Агентство также обратилось за комментарием в администрацию Новобурейского.