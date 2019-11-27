В Приморье школьник принес в школу банку с ртутью и раздал одноклассникам

В селе Хороль учащийся принес в школу банку ртути и налил в руки одноклассникам. Учителя, увидев это, забили тревогу.

По предварительным данным, инцидент произошел 25 ноября. Семиклассник нашел в сгоревшем гараже банку с текучим металлом и принес в школу, чтобы показать одноклассникам. Подросткам понравился жидкий металл, и они стали переливать его в руки.

Свидетелем действа стал учитель физкультуры, который тут же поднял тревогу. Всех людей из здания эвакуировали, но сотрудники школы первоначально сами пытались собрать ртуть и только потом обратились к специалистам.

«Вчера наш сотрудник выезжал на место. Загрязнение зафиксировано практически в каждом кабинете, хотя изначально говорили о 30 квадратных метрах загрязненной площади. Видимо, разнесли ртуть по всему зданию ногами и тряпками, когда пытались самостоятельно убрать. Кое-где до сих пор капли ртути», – цитирует специалиста Vesti.ru.

Известно, что спустя два дня допустимая концентрация ртути в здании была превышена как минимум в 80 раз. На ликвидацию загрязнения потребуется не менее недели. Сейчас все учащиеся находятся на дистанционном обучении, в ближайшие дни они будут обучаться в соседней школе.