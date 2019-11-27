Прогнозируемые доходы Благовещенска в 2020 году вырастут

Общая сумма доходов городского бюджета в 2020 году составит 6 миллиардов 742 тысячи 190 рублей. На комитете по бюджету, финансам и налогам Благовещенской городской думы депутаты рассмотрели основные источники доходов на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 года.

Согласно представленным материалам, в городскую казну в 2020 году ожидается поступление налоговых и неналоговых поступлений в сумме 3 миллиардов 137 миллионов рублей, из которых:

– налог на доходы физических лиц – 1 миллиард 463 миллиона 588 тысяч рублей; – налог на имущество физических лиц – 276,9 миллиона рублей; – земельный налог – 357,4 миллиона рублей; – безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней – 3 миллиарда 604 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

В ходе обсуждения депутаты интересовались, с чем связано снижение прогнозного плана по уплате штрафов и санкций на сумму 59 миллионов рублей.

«Внесены изменения в статью 46 Бюджетного кодекса РФ, где сказано, что те штрафы, которые налагаются должностными лицами органов власти Российской Федерации, зачисляются в федеральный бюджет должностными лицами Амурской области, то уплата штрафа идет в казну области. Если штрафы налагаются должностными лицами органов местного самоуправления, то уплата осуществляется в казну города, – отметила начальник финансового управления Наталья Тришина. – Таким образом, бюджет города в перспективе недополучит от уплаты штрафов, в том числе за нарушения продажи алкогольной продукции, которые выписывает областной Минэконом. А также штрафы, которые выписывает Росприроднадзор, в полном объеме будут зачисляться в федеральный бюджет».

Работа над городским бюджетом продолжается, народным избранникам предстоит постатейно рассмотреть расходы, после чего принять проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы всем составом на заседании Благовещенской городской думы.