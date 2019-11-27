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27ноября
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Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, почему не стоит подбирать вещи на улице

Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, почему не стоит подбирать вещи на улице
Фото: instagram.com/nikol.official/?hl=ru

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, почему ни в коем случае нельзя подбирать оставленные и забытые предметы на улице у себя в Инстаграме. По её мнению, в такой вещи может содержаться «переклад» – негатив, которым зарядил этот предмет предыдущий владелец.

В этом посте экстрасенс рассказывает о нескольких видах «переклада». В частности, она упоминает так называемый «случайный переклад». Он осуществляется, когда дискомфортное или нежелательное воздействие человек переносит на предмет, а ведьма, которая этот «переклад» выполнила, подбрасывает его в общественное место. Там вещь с большой вероятностью поднимут прохожие и «заберут» негатив себе.

Она также уточнила, что в практике медиумов есть «переклады» и адресные. В этих случаях негатив переносят специально на какого-то конкретного человека.

Подписчикам Николь посоветовала всегда носить обереги, не подбирать ценности и деньги на улице, а также не принимать еду и воду от настроенных негативно людей.

Подписчики Николь активно начали задавать вопросы экстрасенсу в комментариях, их заинтересовала эта тема. Некоторые поблагодарили Кузнецову за информацию.

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#жизнь

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