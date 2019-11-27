Роструд пояснил, как сделать 31 декабря выходным

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Работники могут получить выходной 31 декабря только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец. Последний день года выпадает в этот раз на рабочий вторник.

Решение о предоставлении сотруднику дополнительного выходного, который не установлен законом, может принять работодатель. Например, работник может попросить отгул за ранее отработанное сверхурочное время или взять выходной в счет отпуска, пишут «Известия».

Шкловец пояснил, что предоставление дополнительного выходного дня уменьшает норму рабочего времени, что может привести и к сокращению зарплаты. «Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», – сказал он.

Как сообщало Амур.инфо, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на субботу 28 декабря. Свое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что последний день года можно сделать выходным для всех россиян, но при условии, если сохранится общее число нерабочих праздничных дней. «Можно сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником либо добавить в рабочие один день в январе», – предположил он.

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

26 ноября стало известно, что, согласно опросу, 84 % россиян согласны выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы 31 декабря был выходным днем. При этом в Госдуме предложили сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся.