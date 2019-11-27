Охотники сократили количество волков в Амурской области

В Амурской области удалось улучшить показатели работы по сокращению численности волков в регионе. 400 шкур серых хищников сдали амурские охотники с начала года. Это заметно больше, чем в прошлые годы. Так, в 2016 году в Приамурье были добыты 215 волков, в 2017 году – 242, в прошлом году – 345 особей.

Такого результата удалось добиться благодаря финансированию мероприятий по сокращению численности волков. Из бюджета Приамурья на вознаграждение охотникам в 2019 году было выделено свыше 4 миллионов рублей. Выплата на руки за каждую сданную шкуру составила около 7,5 тысячи рублей, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«Охота на волков – достаточно непростое и затратное дело. Добывалось их немного, естественных же врагов у них нет. Это и привело в итоге к значительному росту численности волков в регионе. Возможность же получить за шкуры вознаграждение значительно стимулировала активность охотников», – говорит замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Андрей Тарасов.

На сегодняшний день в дирекции временно приостановили прием документов у охотников. Следующий этап программы запланирован на следующий год. На ее реализацию в областном бюджете заложена такая же сумма – около 4 миллионов рублей.

По данным последних учетов, численность волков в Амурской области пока еще превышает предельно допустимое количество.