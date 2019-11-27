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27ноября
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сегодня, 16:35 0

Киркоров шокировал поклонников лысиной

Киркоров шокировал поклонников лысиной
Фото: instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

В Инстаграме появилась фотография Филиппа Киркорова в достаточно необычном для него образе. Артиста сфотографировали побритым налысо, без бороды и усов.

Сначала фотография была опубликована на странице фотографа Владимира Широкова, а спустя некоторое время Киркоров продублировал её в историях своего Инстаграма. Поклонники предположили, что сама фотография была сделана, скорее всего, несколько лет назад. Многие поклонники певца разделились во мнениях, какой образ больше подходит королю российской поп-сцены.

Одни посчитали, что без волос Филипп выглядит «сильно» и «настоящим мужчиной», и сравнили его с Райкиным. Также было отмечено, что фотография является потрясающей, правдивой, и с характером. Однако многие подписчики буквально пришли в ужас и сообщили, что образ страшный, и они поначалу даже не признали в снимке Киркорова.

Третьи посчитали, что Филипп ходит в парике, а это фото – прямое этому доказательство.

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#шоу-бизнес

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