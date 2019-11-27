Травматолог: советы для подскользнувшихся (видео)
26 ноября в травмпункт Благовещенской горбольницы обратились 114 горожан, из них 85 – взрослых и 29 детей. Как сообщало Амур.инфо, медики обнаруживают у пострадавших ушибы, переломы, которые они получают на скользких тротуарах, автобусных остановках, на выходе из подъездов.
Что делать, если подскользнулся, корреспонденту Альфа ТВ рассказал и.о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии Благовещенской городской клинической больницы Анатолий Епифанцев.
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