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Травматолог: советы для подскользнувшихся (видео)

Травматолог: советы для подскользнувшихся (видео)

26 ноября в травмпункт Благовещенской горбольницы обратились 114 горожан, из них 85 – взрослых и 29 детей. Как сообщало Амур.инфо, медики обнаруживают у пострадавших ушибы, переломы, которые они получают на скользких тротуарах, автобусных остановках, на выходе из подъездов.

Что делать, если подскользнулся, корреспонденту Альфа ТВ рассказал и.о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии Благовещенской городской клинической больницы Анатолий Епифанцев.

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#Альфа ТВ #здоровье #медицина #помощь

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