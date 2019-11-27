В Белогорске призывают собственников убирать свои территории от снега и льда

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске административная комиссия проводит рейды и проверяет качество уборки от последствий природной аномалии территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям разных форм собственности.

«По правилам благоустройства, собственник должен убирать свой земельный участок, здания (ступени, пандусы) и прилегающие территории до дороги, либо по периметру в 15 метров, если дороги рядом нет, – отметила председатель административной комиссии Наталья Трушина. – Административной комиссией будут выданы предупреждения в рамках контроля за благоустройством, составлены протоколы. К сожалению, не все предприниматели принимают должные меры. Жалобы поступают в том числе через соцсети».

До принятия принудительных мер глава Белогорска решил выйти с обращением к предпринимателям и руководителям предприятий вне зависимости от форм собственности по уборке прилегающих территорий.

«Все мы жители одного города, – отметил Станислав Мелюков. – Только общими силами можно преодолеть последствия природной аномалии. Мне непонятна странная позиция тех, кто понимает, что это его территория ответственности, но при этом требует с городских властей: уберите! У каждого здания есть ответственное лицо за порядок. Вокруг школ, детских садов, администрации территория обработана песком. Потому что все понимают, что сюда приходят люди. Сделано это не силами предприятия по благоустройству, а работающими в организациях дворниками. Руководители организовали процесс, ответственные люди его выполнили».

Отсутствие мер по очистке ото льда прилегающих к учреждениям, предприятиям и организациям территорий будет чревато штрафом. 13 предупреждений уже направлены в адрес нарушителей правил благоустройства и административного законодательства.

«Физические и юридические лица независимо от форм собственности обязаны обеспечить качественную и своевременную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участков. За состоянием прилегающей территории физические и юридические лица несут персональную ответственность», – приводит слова секретаря административной комиссии Юлии Трошевой пресс-служба администрации Белогорска.