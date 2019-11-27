Двух амурчан осудили на 16 и 18 лет колонии строгого режима

Фото: Амур.инфо

На основании вердикта присяжных заседателей к длительному лишению свободы осуждены двое жителей Октябрьского района Амурской области. Они совершили незаконное проникновение в жилище, разбойное нападение и убийство.

Приговор мужчинам вынес Амурский областной суд. Установлено, что амурчане совершили преступления в сентябре 2018 года в одном из сел Октябрьского района, после совместного распития спиртных напитков.

После того как спиртное закончилось, мужчины захотели еще выпить, но не было денег. В ночное время они направились к 82-летнему жителю села, чтобы их занять. Без разрешения амурчане зашли в его жилище. Увидели мужчину спящим и решили похитить у него деньги. Пока искали, проснулся хозяин дома и начал возмущаться. Незваные гости пустили в ход нож. Пожилой человек скончался на месте от множественных ранений.

Закидав погибшего различной одеждой и тряпками, мужчины продолжили поиски, но денег так и не нашли. Они забрали из дома полбутылки водки, бутылку растительного масла, пакет с макаронными изделиями. Стоимость всего этого не превысила 300 рублей. Амурчане скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям несостоятельность версии обвиняемых о непричастности к совершению преступлений. Присяжные признали одного из преступников заслуживающим снисхождения, сообщает прокуратура Амурской области.

С учетом их вердикта суд назначил одному из мужчин 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев; второму – 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и восемь месяцев.

Государственное обвинение было поддержано областной прокуратурой. Приговор суда в законную силу еще не вступил.