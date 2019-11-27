Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» запустили на максимальную мощность

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Компания «Транснефть» вывела трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на максимальную мощность. Торжественная церемония состоялась 27 ноября. Телемост соединил Москву с Братском и Хабаровском, где располагаются диспетчерские пункты управления участков трубопровода, а также портом Козьмино, где находится конечная точка ВСТО.

Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» длиной 4 756 километров создан для трубопроводной транспортировки нефти от месторождений Западной и Восточной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока России и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно первоначальным планам, проект должны были реализовать к 2030 году. Однако в связи с высокой востребованностью направления, компания «Транснефть» приняла решение завершить работы в рекордные сроки – с опережением более чем на 10 лет.

Министр энергетики РФ Александр Новак и президент «Транснефти» Николай Токарев дали команду осуществить пуск построенных нефтеперекачивающих станций для перевода трубопроводной системы на максимальную мощность.

Все руководители нефтеперекачивающих станций отчитались о готовности к пуску со словами: «Параметры работы в норме».

Александр Новак назвал пуск ВСТО на полную проектную мощность «очень важным событием государственной важности». «Это не только вопрос энергобезопасности нашей страны, но и выход на перспективный рынок АТР. Благодарим всех – проектировщиков и строителей за их труд в сложных условиях, всех, кто обслуживает объекты», – сказал глава министерства.

Максимальная мощность ВСТО-1 (участок Тайшет – Сковородино) составила 80 миллионов тонн, ВСТО-2 (Сковородино – Козьмино) – 50 миллионов тонн нефти в год.

Нефтепроводная система ВСТО-1 введена в эксплуатацию в 2009 году. Ее протяженность составляет 2 694 километра по территориям Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. В 2018 году после включения трех нефтеперерабатывающих станций пропускная способность трубопроводной системы увеличилась до 72 миллионов тонн в год. С вводом еще трех станций показатель увеличился до 80 миллионов тонн нефти в год.

ВСТО-2 тянется от Сковородина в Амурской области до порта Козьмино в Приморье. Протяженность системы – 2 047 километров, трасса проходит по территории Хабаровского, Приморского краев, ЕАО и Амурской области. На момент запуска в декабре 2012 года мощность второй очереди ВСТО составляла 30 миллионов тонн нефти в год. В настоящее время пропускная способность составляет 50 миллионов тонн нефти в год.

Амур.инфо готовит к публикации материал о нефтеперерабатывающей станции в Серышевском районе.