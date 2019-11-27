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27ноября
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Девушка-сирота из Тынды впервые встретит Новый год в собственной квартире

Девушка-сирота из Тынды впервые встретит Новый год в собственной квартире
Фото: администрация Тынды

В Тынде еще одна девушка-сирота обзавелась собственным жильем. В очереди на квартиру амурчанка стояла восемь лет. До этого счастливого события девушке приходилось долгие годы жить в съемном жилье.

23-летняя мама двух дочерей стала хозяйкой однокомнатной квартиры на улице Кольцевой в микрорайоне Новый Таежный. Впервые Новый год девушка с семьей встретит в собственной квартире.

Всего в этом году детям-сиротам будет предоставлено шестнадцать квартир за счет областных средств.

В 2017 году жилье в Тынде получили всего две сироты, а в прошлом году счастливыми новоселами стали семеро. Пять квартир было предоставлено из муниципального фонда. Министерство социальной защиты Амурской области возместило городской администрации более шести миллионов рублей за предоставленное муниципальное жилье детям-сиротам. На следующий год городская администрация планирует предоставить ещё больше квартир нуждающимся.

Сейчас в очереди на получение собственного жилья в Тынде стоят около восьмидесяти детей-сирот, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#соцзащита #Тында

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