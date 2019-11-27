Девушка-сирота из Тынды впервые встретит Новый год в собственной квартире
В Тынде еще одна девушка-сирота обзавелась собственным жильем. В очереди на квартиру амурчанка стояла восемь лет. До этого счастливого события девушке приходилось долгие годы жить в съемном жилье.
23-летняя мама двух дочерей стала хозяйкой однокомнатной квартиры на улице Кольцевой в микрорайоне Новый Таежный. Впервые Новый год девушка с семьей встретит в собственной квартире.
Всего в этом году детям-сиротам будет предоставлено шестнадцать квартир за счет областных средств.
В 2017 году жилье в Тынде получили всего две сироты, а в прошлом году счастливыми новоселами стали семеро. Пять квартир было предоставлено из муниципального фонда. Министерство социальной защиты Амурской области возместило городской администрации более шести миллионов рублей за предоставленное муниципальное жилье детям-сиротам. На следующий год городская администрация планирует предоставить ещё больше квартир нуждающимся.
Сейчас в очереди на получение собственного жилья в Тынде стоят около восьмидесяти детей-сирот, информирует пресс-служба администрации Тынды.
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