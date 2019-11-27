В Шимановском районе будут судить председателя комитета по управлению имуществом

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В Шиановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Она обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая получила от руководителя организации, занимающейся предоставлением услуг по выполнению кадастровых и землеустроительных работ, деньги в сумме более 38 тысяч рублей. За заключение договоров на проведение землеустроительных и кадастровых работ для нужд муниципального образования Шимановского района только с этой организацией чиновница получала денежные средства в размере 5 % от стоимости каждого заключенного договора. Деньги ей переводили на банковский счет.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Амурской области. Во время предварительного следствия по ходатайству следователя суд отстранил обвиняемую от занимаемой должности. На ее имущество в целях обеспечения исполнения приговора, штрафа и возможной конфискации наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Шимановского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного отдела по Шимановскому району СУ СК РФ по Амурской области.