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27ноября
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сегодня, 21:04 2

В Шимановском районе будут судить председателя комитета по управлению имуществом

В Шимановском районе будут судить председателя комитета по управлению имуществом
Фото: Амур.инфо

В Шиановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Она обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая получила от руководителя организации, занимающейся предоставлением услуг по выполнению кадастровых и землеустроительных работ, деньги в сумме более 38 тысяч рублей. За заключение договоров на проведение землеустроительных и кадастровых работ для нужд муниципального образования Шимановского района только с этой организацией чиновница получала денежные средства в размере 5 % от стоимости каждого заключенного договора. Деньги ей переводили на банковский счет.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Амурской области. Во время предварительного следствия по ходатайству следователя суд отстранил обвиняемую от занимаемой должности. На ее имущество в целях обеспечения исполнения приговора, штрафа и возможной конфискации наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Шимановского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного отдела по Шимановскому району СУ СК РФ по Амурской области.

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#происшествия #суды #финансы #Шимановск

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    59 минут назад

    Никогда не пойму, неужели мозгов не хватило, чтобы скрыть следы? Или такая уверенность в безнаказанности?

  • ivanovaleksandrybkm

    ivanovaleksandrybkm
    46 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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