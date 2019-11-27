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27ноября
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В Приамурье гололедица на дороге стала ловушкой для лошади (фото, видео)

В Приамурье гололедица на дороге стала ловушкой для лошади (фото, видео)
Фото: instagram.com/skaner28

В Амурской области от гололедицы пострадала лошадь. Животное упало на проезжей части и не могло подняться.

«(…) наш подписчик по дороге в Поярково спас лошадь. Животное упало на проезжей части и не могло самостоятельно подняться. Как рассказал Игорь, после помощи лошадь встала и пошла», – сообщил 27 ноября инстаграм-паблик skaner28.

«Дорога на Поярково. Четыре машины остановились, дотолкали коня до обочины, тот и поскакал дальше, по дороге копыта разъезжались по асфальтному льду. Подписчики помогли», – гласит сообщение инстаграм-паблика autoroad.blg.

Проблема с массовым оледенением дорог в Амурской области возникла после аномального ноябрьского дождя.

Видео: instagram.com/skaner28

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#гололедица #животные #происшествия

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