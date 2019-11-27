Мэрия: три недели понадобится на то, чтобы очистить все улицы Благовещенска ото льда

Об этих мерах в программе «Простые вопросы» рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Олег Гатаулович пояснил, как шла работа по очистке городских дорог в первые дни после дождя.

«Лед, который образовался на дорогах, был толщиной от 1 до 1,5 миллиметров, и его невозможно было убрать грейдерами. Грейдеры мы ставили на те участки, где до этого не убиралось и вместе со старым снегом все это можно было счистить довольно-таки легко. А там, где до дождя дороги были очищены, основной акцент ставился на подсыпку песком, отсевом и солью», – объясняет Олег Имамеев.

По словам первого заместителя мэра города, власти обратились за помощью к предприятиям, общественным и спортивным организациям, волонтерам, а также к курсантам ДВОКУ.

«Количество техники и людей, которые работают в дорожных службах, не соответствует протяженности тротуаров и дорог Благовещенска. Для того чтобы убрать все тротуары в нормативные сроки, нам необходимо количество людей в десятки раз больше, чем есть сейчас. К тому же городской бюджет должен запланировать покупку более 100 единиц техники, которую потом нужно будет содержать круглый год. Наш бюджет это просто не потянет, – добавляет Олег Имамеев. – Сейчас управление ЖКХ отрабатывает с каждой организацией города вопрос о заключении соглашения, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации, мы могли использовать ресурс этой организации. С финансовым управлением отрабатываем вопрос об оплате», – рассказывает гость программы.

К тому же власти Благовещенска намерены внести предложение в закон Амурской области об обязательном требовании к владельцам торговых точек убирать прилегающую территорию и разработать новую систему штрафов, как это работает в Хабаровске.

Как планируют наказывать предпринимателей, которые не убирают свои территории и почему в Благовещенске не был объявлен режим ЧС, об этом в видео.