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27ноября
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сегодня, 16:09 0

В травмпункт Благовещенска обратилось больше 100 человек

В травмпункт Благовещенска обратилось больше 100 человек
Фото: http://xn--b1aaifeh0adgddcc6bp7k.xn--p1ai/

Количество взрослых, обратившихся в травмпункт Благовещенска в прошедшие сутки 26 ноября, значительно снизилось, а вот дети травмировались чаще. Всего к специалистам лечебного учреждения обратились 114 горожан – 85 взрослых и 29 детей. У большинства пострадавших – ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких тротуарах.

Для сравнения: 25 ноября помощь потребовалась 149 благовещенцам, среди которых было 23 ребенка.

Всем пациентам оказывается необходимая комплексная медицинская помощь. Травмпункт Благовещенской больницы по-прежнему работает в усиленном режиме, сообщает амурский минздрав.

Проблемы в Благовещенске и некоторых других районах области возникли из-за аномального дождя, прошедшего в ночь с 22 на 23 ноября и превратившего город и пригородные территории в сплошной каток.

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#гололедица #здоровье #происшествия

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