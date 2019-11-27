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сегодня, 15:09 1

Благовещенцы заметили дым на китайском берегу

Благовещенцы заметили дым на китайском берегу
Фото: instagram.com/mreporter_blg

27 ноября в социальных сетях появилась информация о происшествии в китайском Хэйхэ. Благовещенцы обратили внимание на дым, виднеющийся на китайском берегу. Видео об этом также прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Друзья из Поднебесной загорелись», – комментирует мужчина в видеоролике.

Инстаграм-паблик mreporter_blg спросил у пользователей, что это может быть. «Мишура на рынке загорелась, это мое мнение, а может елка», – отвечает один из комментаторов.

В управлении по делам ГО ЧС Благовещенска агентству сообщили, что в ЕДДС областного центра сведений по поводу происшествия не поступало.

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Это Василий Иванович с Петькой грелись, жгли покрышку.

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