Благовещенцы заметили дым на китайском берегу

Фото: instagram.com/mreporter_blg

27 ноября в социальных сетях появилась информация о происшествии в китайском Хэйхэ. Благовещенцы обратили внимание на дым, виднеющийся на китайском берегу. Видео об этом также прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Друзья из Поднебесной загорелись», – комментирует мужчина в видеоролике.

Инстаграм-паблик mreporter_blg спросил у пользователей, что это может быть. «Мишура на рынке загорелась, это мое мнение, а может елка», – отвечает один из комментаторов.

В управлении по делам ГО ЧС Благовещенска агентству сообщили, что в ЕДДС областного центра сведений по поводу происшествия не поступало.