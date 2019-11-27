Верка Сердючка назвала себя придурком и убежала из жюри конкурса

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, расплакался и покинул музыкальное шоу «Х-фактор», где он был членом жюри. Запись скандального эфира появилась на YouTube.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину <...> Я ничего не могу сделать, извините», – сказал 46-летний певец, отметив, что он некомпетентен как наставник.

После этого Данилко вышел из студии.

Пока не известно, заменит ли его кто-нибудь в следующем выпуске, сообщает «Лента.ру».