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27ноября
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сегодня, 14:36 0

Верка Сердючка назвала себя придурком и убежала из жюри конкурса

Верка Сердючка назвала себя придурком и убежала из жюри конкурса
Фото: instagram.com/p/BV7kKZUDuhK/

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, расплакался и покинул музыкальное шоу «Х-фактор», где он был членом жюри. Запись скандального эфира появилась на YouTube.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину <...> Я ничего не могу сделать, извините», – сказал 46-летний певец, отметив, что он некомпетентен как наставник.

После этого Данилко вышел из студии.

Пока не известно, заменит ли его кто-нибудь в следующем выпуске, сообщает «Лента.ру».

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#ТВ #шоу-бизнес #Украина

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