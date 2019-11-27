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27ноября
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сегодня, 15:37 0

Остановленное автобусное сообщение между Хэйхэ и Харбином возобновилось

Остановленное автобусное сообщение между Хэйхэ и Харбином возобновилось
Фото: mp.weixin.qq.com

Междугородное автобусное сообщение в южном направлении от Хэйхэ целиком восстановлено. С 26 ноября автобусы ходят в Харбин, Суньу и Нэньцзян.

С прошлой недели из-за ледяного дождя междугородное автобусное сообщение из Хэйхэ было приостановлено, скоростная автомагистраль Хэйхэ – Харбин закрыта. 23 ноября, сразу после выпадения осадков, на городские улицы вышли коммунальные службы с лопатами, чтобы снимать ледяную корку. В результате дороги и тротуары перед школьными учреждениями, больницами, администрациями, а также тротуары и дороги к основным туристическим достопримечательностям Хэйхэ были очищены ото льда в тот же день.

Как сообщает Biang.ru со ссылкой на издание «Цзиньжи Хэйхэ», сейчас на автовокзале остается закрытым только направление на запад от Хэйхэ, в сторону уезда Хума на берегу Амура и Цзягэдачи. В этом направлении работники коммунальных служб и добровольцы расчищают дороги.

Также с 26 ноября в Хэйхэ целиком восстановлено городское автобусное сообщение. Проезд в автобусе стоит 1 юань (9,1 рубля).

В аэропорту китайского города сообщили, что авиасообщение Хэйхэ с другими городами Китая уже полностью восстановлено, аэропорт работает в соответствии со штатным расписанием.

На железнодорожные перевозки ледяной дождь не повлиял. Поезда идут по расписанию.

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#гололедица #Китай #транспорт

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