В Мазановском районе следы на снегу привели к убитой косуле

Жители Благовещенска попались на незаконной охоте в Мазановском районе Амурской области. Подозрительный УАЗ был задержан в ходе совместного рейда служащих управления по охране животного мира региона и Мазановского РОВД.

Объяснить, что им понадобилось у реки, далеко от проезжих дорог, четверо мужчин внятно не смогли, поэтому инспекторы охотнадзора решили проехать по следам УАЗа. При этом никаких других следов на свежем снегу в округе замечено не было.

«Проехав по следу, мы нашли в снегу мешок со свежедобытой косулей. На место сразу же была вызвана оперативная группа, а у граждан изъято оружие и автомобиль», – рассказал служащий управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте происшествия.

Нарушителей доставили в отделение полиции. По данному факту ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет пресс-служба амурского охотуправления. Помимо серьезных санкций за браконьерство, благовещенцу, застрелившему косулю, придется выплатить компенсацию за вред, причиненный природе. В зависимости от пола животного она составит 120 тысяч или 200 тысяч рублей.