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27ноября
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На главной площади Благовещенска протестировали снежную пушку

На главной площади Благовещенска протестировали снежную пушку
Фото: Амур.инфо

26 ноября на площади имени Ленина в Благовещенске специалисты предприятия «ГСТК» установили снежную пушку. Ночью состоялся тестовый запуск устройства.

Пушка будет вырабатывать снег для строительства снежных фигур. Ее средняя производительность составляет 30 кубических метров в час, сообщает пресс-служба администрации областного центра. В прошлом году снежную пушку включили 27 ноября.

Снежный городок будет посвящён главному событию следующего года – 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы, поэтому в оформлении зимней набережной используют узнаваемые образы воинской силы российского народа, например, стилизованные Царь-пушка, Кремль, богатыри, Александр Невский. При исполнении снежных и ледовых фигур и горок будут использованы декорированные элементы русской народной культуры. Также установят фигуры, сделанные по эскизам жителей Благовещенска. Появятся и персонажи любимых сказок и мультфильмов.

На обустройство снежного городка мэрия готова потратить почти 20,5 миллиона бюджетных денег, а на новогодний салют – 400 000 тысяч рублей.

Снежный городок на площади Ленина в этом году может стать последним, поскольку в 2020-м главную площадь амурской столицы планируют закрыть на реконструкцию.

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#Новый год

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