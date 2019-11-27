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27ноября
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Владивосток получил статус столицы Приморского края

Владивосток получил статус столицы Приморского края
Фото: Андрей Михайлов, РИА VladNews

27 ноября приморские законодатели единогласно приняли сразу в трех чтениях проект закона «О статусе административного центра Приморского края». В соответствии с ним Владивосток становится краевой столицей. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморья. Но, как отмечают инициаторы проекта, краевой закон о столичном статусе Владивостока до настоящего времени не принят. С прошлого года город официально является центром Дальневосточного федерального округа и выполняет представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти Приморского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств.

«Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях», – цитирует председателя думы Владивостока Андрея Брика пресс-служба заксобрания.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, для того, чтобы выполнять столичные функции, городу необходимы дополнительные средства. Принятие законопроекта о статусе Владивостока создает правовые основания для предоставления финансирования из краевого бюджета.

В ходе рассмотрения проекта краевого бюджета на 2020 год во втором чтении Владивостоку будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций в размере 300 миллионов рублей, отметила первый вице-губернатор края Вера Щербина

«Для нас, для жителей Приморья, это [дает] возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

За проект закона «О статусе административного центра Приморского края» проголосовали 35 депутатов.

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#Дальний Восток #политика #финансы

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    А в Амурской области есть такое: Благовещенск - столица, центр Амурской области? А вот что касается Владивостока, как "столицы" Дальнего Востока! Владивосток ранее никогда не был «столицей» (центром Дальнего Востока), этой чести, были удостоены только Хабаровск (с 1884 г. и с перерывами до настоящего времени), а ранее - Чита и Улан-Удэ (при Дальневосточной республики в 1920-1922 гг.), а также Иркутск, как центр Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, куда ДВ входил до 1884 года.

    Владивосток де-факто не может быть «столицей» Дальнего Востока, уж слишком он далеко от Бурятии и Забайкалья, ныне тоже входящих в ДВФО. Владивосток более подходит для столицы Тихоокеанской России, Тихоокеанского федерального округа. Так что, протестуем и требуем вернуть нашу любимую столицу ДВ в Хабаровск! Или разделить ДВФО на ДВА новых федеральных округа Приамурский ( с центром в Хабаровске) и Тихоокеанский ( с центром во Владивостоке). ТАК вот !!! )))

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Надо провести слушанья по статусу Японского моря..Причем сделать это срочно.Тут вопрос жизненно важный стоит. Для всего Дальнего Востока.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Вероника Н.

    А в Амурской области есть такое: Благовещенск - столица, центр Амурской области? А вот что касается Владивостока, как "столицы" Дальнего Востока! Владивосток ранее никогда не был «столицей» (центром Дальнего Востока), этой чести, были удостоены только Хабаровск (с 1884 г. и с перерывами до настоящего времени), а ранее - Чита и Улан-Удэ (при Дальневосточной республики в 1920-1922 гг.), а также Иркутск, как центр Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, куда ДВ входил до 1884 года.

    Владивосток де-факто не может быть «столицей» Дальнего Востока, уж слишком он далеко от Бурятии и Забайкалья, ныне тоже входящих в ДВФО. Владивосток более подходит для столицы Тихоокеанской России, Тихоокеанского федерального округа. Так что, протестуем и требуем вернуть нашу любимую столицу ДВ в Хабаровск! Или разделить ДВФО на ДВА новых федеральных округа Приамурский ( с центром в Хабаровске) и Тихоокеанский ( с центром во Владивостоке). ТАК вот !!! )))



    заголовок статьи уже поменяли или Вероника Н. неправильно его прочитала?

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