Владивосток получил статус столицы Приморского края

27 ноября приморские законодатели единогласно приняли сразу в трех чтениях проект закона «О статусе административного центра Приморского края». В соответствии с ним Владивосток становится краевой столицей. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморья. Но, как отмечают инициаторы проекта, краевой закон о столичном статусе Владивостока до настоящего времени не принят. С прошлого года город официально является центром Дальневосточного федерального округа и выполняет представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти Приморского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств.

«Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях», – цитирует председателя думы Владивостока Андрея Брика пресс-служба заксобрания.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, для того, чтобы выполнять столичные функции, городу необходимы дополнительные средства. Принятие законопроекта о статусе Владивостока создает правовые основания для предоставления финансирования из краевого бюджета.

В ходе рассмотрения проекта краевого бюджета на 2020 год во втором чтении Владивостоку будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций в размере 300 миллионов рублей, отметила первый вице-губернатор края Вера Щербина

«Для нас, для жителей Приморья, это [дает] возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

За проект закона «О статусе административного центра Приморского края» проголосовали 35 депутатов.