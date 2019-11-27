В Приамурье во время операции «Мак-2019» задействовали армейские беспилотники

26 ноября в Благовещенске состоялась пресс-конференция в УМВД России по Амурской области. В ходе нее замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Иван Коваль озвучил итоги операции «Мак-2019».

Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проводилась на территории Приамурья в семь этапов (каждый по 10 дней) – с мая по октябрь. Она направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

Вместе с сотрудниками полиции в операции принимали участие представители региональных УФСБ, ПУ ФСБ, Росгвардии, Благовещенской таможни, 35-й армии, министерства сельского хозяйства. Для координации совместных действий на базе УКОН УМВД был создан межведомственный штаб.

По данным министерства сельского хозяйства Приамурья, произрастание дикорастущей наркосодержащей конопли выявлено в 18 районах области на площади 1 729 гектаров (в 2018 году – 1 819 гектаров). Наибольшие плантации выявлены в Михайловском, Константиновском, Тамбовском, Серышевском и Мазановском районах. В ходе операции пользователям и владельцам земельных участков вручили 662 предписания на уничтожение наркосодержащих растений. 95,6 % из выявленных очагов уничтожены (1 653 гектара).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, несмотря на высокий процент уничтожения, сотрудниками полиции зарегистрировано 473 факта изъятия наркотических средств. Всеми участниками операции «Мак-2019» из незаконного оборота изъято около 649 килограммов наркотиков, в том числе 632,6 килограмма марихуаны, 15,9 килограмма гашишного масла, 63 грамма гашиша, 9 граммов героина.

Для выявления очагов произрастания наркосодержащих растений, обнаружения и задержания лиц, занимающихся заготовкой и переработкой наркотиков каннабисной группы, установления мест их хранения полицейскими задействовался комплекс беспилотных летательных аппаратов управления Росгвардии и 35-й армии Министерства обороны. В ходе операции осуществлено 25 полетов, проверено 49 населенных пунктов, изъято более 67 килограммов наркотиков.

Всего в период операции возбуждено 595 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе за незаконное культивирование наркосодержащих растений – 5, организацию или содержание наркопритонов – 2, контрабанду наркотических средств – 2 и склонение к потреблению наркотиков – 1.

Сотрудниками полиции выявлено 456 административных правонарушений, из них за немедицинское потребление наркотических средств (статья 6.9 КоАП РФ) к ответственности привлечено 293 лица; за незаконный оборот наркотических средств, приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества (статья 6.8 КоАП РФ) привлечено 63 лица; за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (статья 10.5 КоАП РФ) привлечено 97 лиц; за незаконное культивирование наркосодержащих растений (статья 10.5.1 КоАП РФ) привлечено одно лицо; за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ (статья 6.16 КоАП РФ) привлечено 2 лица.

Фото, видео: 28.мвд.рф